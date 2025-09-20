Arezzo, 20 settembre 2025 – Inaugurata la Panchina Lilla, simbolo della lotta ai Disturbi del Comportamento Alimentare

Sabato 20 settembre, alle ore 11:00, presso l'area verde adiacente al campo da calcetto di Parco Presentini, è stata inaugurata, su prosposta del Capogruppo Paolo Brandi, la Panchina Lilla, simbolo nazionale della lotta contro i Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA). Alla cerimonia hanno preso parte l'Assessore al Sociale Stefania Franceschini, i Capigruppo consiliari di maggioranza e opposizione Beatrice Berti e Palo Brandi, oltre ad una rappresentanza dei due istituti scolastici castiglionesi.

Un piccolo gesto, dal forte valore simbolico, che vuole ricordare a chi soffre che non è solo, e che intende stimolare la riflessione su una tematica purtroppo di grande attualità. Un'inaugurazione che si svolge a settembre, il mese in cui gli studenti tornano a scuola e che, secondo dei recenti studi, per le ragazze ei ragazzi che convivono con i disturbi del comportamento alimentare è un periodo particolarmente difficile, in cui si evidenzia un netto aumento delle richieste di supporto da parte dei più giovani.

Il lilla associato alle persone che soffrono di disturbi alimentari ha origine in America: il colore è stato scelto perché unisce il blu, simbolo di calma, e il rosso, simbolo di energia e passione. Un dualismo che rappresenta bene la complessità e la conflittualità dei disturbi alimentari.