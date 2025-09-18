Il sopravvento della cocaina, il profilo: maschi e 14enni, dilaga anche il crack

Firenze, 19 settembre 2025 – Sempre più giovani hanno dipendenze, e sempre più spesso si combinano varie sostanze psicoattive, come Thc (principio contenuto nella marijuana), cocaina, psicofarmaci fuori prescrizione medica, alcol.

È l’allarmante dato che emerge dal Bollettino socio epidemiologico 2024 del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze della Asl Toscana Centro. La droga più diffusa tra i ragazzi continua a essere l’hashish, ma tra i nuovi pazienti prevale la cocaina, mentre è l’eroina ad essere usata tra quelli in carico da più tempo.

Nel dato della cocaina però è compresa una droga in rapida diffusione (non solo tra fiorentini, pratesi e pistoiesi, ma a livello mondiale): il crack, un derivato della cocaina, estratto mediante processi chimici (che lo rendono ancora più tossico). E sta spopolando.

Non di rado, infatti, in strada e nei parchi capita di vedere persone che tramite pipette – come abbiamo imparato dalle cronache bolognesi con la relativa polemica sulla distribuzione gratuita –, realizzate anche artigianalmente con cannucce e bottigliette o lattine. Il procedimento è semplice, spiegano dal Serd: si surriscaldano i cristalli e si inala il fumo. Nella raccolta dati del 2025 (che verrà pubblicata nel il prossimo anno) c’è una specifica voce che calcola il sopravvento del crack sulla coca.

Dai pazienti già seguiti dalla Asl Toscana Centro, il 54,9% è dipendente dall’eroina, mentre il 28,7% dalla cocaina. Diverso il discorso nel 2024 allorquando i nuovi accessi al Servizio erano per il 17,5% per eroina mentre il 44,9% per cocaina. E a condire fiumi di alcol, la cui dipendenza si trova particolarmente consociata a quelle di cocaina e Thc. C’è poi ancora una forte componente di etilisti senza altre dipendenze.

L’83,5% degli utenti del Serd sono maschi, mentre il 16,5% femmine. Il più giovane ha 14 anni e il più anziano 79, con un’età media per i pazienti già in trattamento di 44 anni – quindi leggermente più bassa rispetto alla media nazionale di 42 – e per i nuovi assistiti di 34, in linea con il dato nazionale, mentre il 40% è under 30, e si tratta perlopiù di assuntori di cocaina. Solo a Firenze, sono state 1.553 le persone in carico ai Servizi dell’Azienda per tossicodipendenza nel 2024.

Va ricordato, infine, che sono tanti i servizi che l’Asl offre su Firenze per liberarsi dalle dipendenze: oltre ai Serd, ci sono progetti in collaborazione con il privato sociale, Villa Lorenzi e il Centro di Solidarietà di Firenze, che hanno attivato dei punti di ascolto per giovani (Spazi Giò) e adulti (nelle Case della Comunità). Ci sono poi gli Osservatori sul disagio giovanile coordinati dalla Società della Salute che coinvolgono vari enti del territorio.

Carlo Casini