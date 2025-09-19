Arezzo, 19 settembre 2025 – Sanità: il ministro Schillaci ad Arezzo per il convegno “La sanità che vorremmo in Toscana” Lunedì 22 settembre, ad Arezzo, si terrà un importante appuntamento con il ministro della Salute Orazio Schillaci, che interverrà al convegno dal titolo “La sanità che vorremmo in Toscana”. L'incontro si svolgerà a partire dalle ore 17 presso l'Hotel Minerva (via Fiorentina 4). Un'occasione di confronto e di ascolto dedicata al futuro del sistema sanitario regionale, con l'obiettivo di mettere il cittadino al centro delle politiche di salute e di immaginare una Toscana capace di garantire servizi più vicini, efficienti e moderni. Accanto al ministro interverranno la senatrice Simona Petrucci, il consigliere regionale Gabriele Veneri ed esperti e professionisti del settore sanitario: Andrea Rinnovati, medico chirurgo specializzato in chirurgia generale Roberto Giotti, presidente di Federfarma Arezzo Giancarlo Sassoli, presidente Calcit Pier Luigi Rossi, governatore della Misericordia di Arezzo Claudio Cullurà, territoriale del sindacato NURSIND ''La presenza del ministro Schillaci ad Arezzo – dichiara la senatrice di Fratelli d'Italia e commissario provinciale Simona Petrucci – è un segnale importante di attenzione verso la nostra Regione e le sue criticità. La Toscana ha bisogno di una svolta profonda, con il cittadino di nuovo al centro di una rete di offerte qualificate e ramificate. Con il contributo del ministro vogliamo costruire un modello di sanità più giusto ed equilibrato, che ridia fiducia alle persone e garantisca davvero il diritto alla salute''. Il convegno sarà un momento di partecipazione aperto a cittadini, operatori e istituzioni, per discutere insieme delle sfide e delle opportunità che attendono la sanità toscana.