Viareggio, ecco la nuova Passeggiata: “Una ristrutturazione per esaltare lo stile liberty”

Viareggio, 6 giugno 2025 – Una sorta di platea per esaltare i palazzi liberty. Una porta verso il mare. Per un luogo da sempre amato, non solo dai viareggini ma da tanti toscani. Chi non è mai stato sulla Passeggiata di Viareggio, magari in una bella giornata di sole. Il Comune provvederà a un importante progetto di restyling e ristrutturazione.

Uno spazio che non verrà sconvolto ma semplicemente riordinato, come ha spiegato alla presentazione del progetto l’ingegnere Emanuele Donadel, che cura appunto l’operazione. L’investimento è di 13 milioni di euro. I giardini lineari che arricchiscono la Passeggiata saranno rivisti, con nuovi elementi di arredo, luci e spazi in cui sedersi. Dei piccoli salotti insomma all’interno della Passeggiata stessa.

Un altro dei rendering diffusi dal Comune

Baricentro del percorso è la piazza del Royal, dove sarà rialzato il piano strada per creare un collegamento ideale con il Grand Hotel, con la “Fontana delle quattro stagioni“ dell’artista Beppe Domenici. Qui il progetto prevede l’inserimento di due ali di panchine in travertino circolari, su un ricamo in palladiana con fughe azzurre per raffigurare l’acqua che sgorga.

Il travertino, che riveste il giardino, verrà ripreso anche per la realizzazione del nuovo marciapiede lato mare, a ridosso dei negozi. Dove sono stati ripensati anche gli ingressi degli stabilimenti balneari, oggi luoghi di passaggio, come spazi di incontro. Infine il corso principale pedonale (e carrabile nei giorni di mercato) sarà infine rivestito con un nuovo manto in asfalto naturale color sabbia in continuità ideale con la spiaggia.