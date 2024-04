La celebre Passeggiata di Viareggio: un affascinante palcoscenico

La Passeggiata di Viareggio, conosciuta anche come Viale Giosuè Carducci, è uno dei luoghi più suggestivi e affascinanti di tutta la Versilia. Questa lunga via pedonale si estende per oltre 2 km, e dal 26 al 29 aprile, la Passeggiata di Viareggio si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico di gusto grazie al Versilia Food Expo. Durante l’evento, i visitatori avranno l'opportunità di scoprire le eccellenze culinarie del territorio, partecipare a talk e degustazioni e godersi l'aria di mare e un po’ di sole anche nei mesi primaverili. Camminare lungo la Passeggiata è un’esperienza da non perdere. Non c’è niente di meglio che godersi l’aria di mare e un po’ di sole e, durante l’estate invece, è luogo ideale per chi cerca un po’ di fresco specialmente al tramonto. Come suggerisce il nome, e non potrebbe essere diversamente, il modo migliore di viverla è proprio a piedi lasciando da parte la frenesia della vita di tutti i giorni. Da non dimenticare la pista ciclabile che costeggia il viale pedonale: dedicata all’immortale Fausto Coppi, percorrerla di mattina presto è un’esperienza da provare assolutamente. La Passeggiata di Viareggio è così un luogo che attira da sempre viareggini e turisti che giungono qui anche da città lontane per passare il proprio tempo libero facendo shopping o rilassandosi al sole. Ma non finisce qui, si può godere non solo di una meravigliosa vista sul mare, ma anche della bellezza architettonica di villini, stabilimenti balneari, ristoranti e caffè storici, che sfoggiano le eleganti forme dello Stile Liberty della città.