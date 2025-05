Avventure ed emozioni . Zaino in spalla si parte alla scoperta della natura

Nuove avventure e tanta emozione in arrivo per i giovani che, zaino in spalla, decideranno di partecipare ai soggiorni estivi di educazione ambientale nel Parco delle Alpi Apuane.

Tra le tante offerte presenti, evidenziamo quella denominata "Agire per l’inclusione e lo sviluppo sostenibile", Piccoli Custodi della Terra per un’Estate di Scoperte e Amicizie a Careggine, con la guida del Parco Claudia Papini e la guida ambientale escursionistica Luana Gentili.

L’appuntamento è dal 29 giugno al 5 luglio per giovani compresi tra gli 8 e gli 11 anni di età. Durante il soggiorno, ospiti nell’albergo La Genzianella, immerso nel verde della località Vianova di Careggine a circa 1200 metri di altitudine, i bambini avranno l’opportunità di esplorare il territorio del Parco delle Alpi Apuane, accompagnati dalle due guide ambientali esperte che li condurranno in un percorso di scoperta, crescita e condivisione.

Con curiosità e meraviglia, impareranno a riconoscere le particolari forme delle montagne del luogo; il Monte Sumbra, la Pania della Croce, l’Omo Morto, la Pania Verde, il Monte Pisanino.

Tutti luoghi incantati, carichi di suggestione, che da sempre ispirano versi, racconti e leggende.Il cuore di questa esperienza è la sostenibilità, non solo intesa come cura dell’ambiente, ma anche come attenzione alle relazioni, ai ritmi della natura e ai bisogni di ciascuno, spiegano gli organizzatori.

Un’occasione insomma per trasformare le vacanze estive in una occasine di divertimento, apprendimento e crescita.

Sempre in Garfagnana e sempre in un Parco naturale, questa volta quello Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, troviamo i campi avventura di Corfino, nel comune di Villa Collemandina, per un’esperienza annunciata fortemente educativa e formativa, incentrata sullo spirito di avventura. Il soggiorno all’Adventure Camp, ospiti dell’Hotel California, è previsto in due periodi che vanno dal 15 al 29 luglio e dal 29 luglio al 12 agosto, per partecipanti di età compresa dai 6 ai 17 anni.Tra le attività previste, i ragazzi potranno provare il tiro con l’arco, cimentarsi nel basket, volley, calcio, tennis, atletica, baseball, oltre a partecipare a laboratori sulla sicurezza informatica, per far loro conoscere i pericoli e le mille sfaccettature del mondo cibernetico e a sezioni di zoowatching in selva, per conoscere gli animali del bosco e sviluppare le singole capacità di orientamento.

Nel programma, gestito da "Il Ciocco" International Travel Service, anche una giornata intera di "water sport", rafting sul fiume Serchio, e una giornata di trekking all’Orto Botanico e nel Parco dell’Appenino Tosco-Emiliano.

Fiorella Corti