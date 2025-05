Il Comune insieme alle famiglie

A Firenze tornano i centri estivi comunali dedicati a bambine e bambini tra i 3 e i 14 anni. Un servizio sempre più attento alle esigenze delle famiglie, che quest’anno si arricchisce di un quinto turno tra fine agosto e inizio settembre, pensato per coprire quel periodo spesso scoperto tra la fine delle vacanze e l’inizio della scuola. I turni hanno una durata bisettimanale e comprendono attività sia al mattino che al pomeriggio, con una quota di partecipazione che include anche pranzo e gite. Il contributo economico viene modulato in base all’ISEE e può essere versato in due tranche. Le attività prenderanno il via a metà giugno per la fascia 6-14 anni e da inizio luglio per i più piccoli. L’assegnazione dei posti avviene attraverso graduatorie che tengono conto di criteri legati a situazioni di fragilità, disabilità, reddito e composizione familiare, senza considerare l’ordine di presentazione delle domande. I centri estivi comunali si confermano così non solo come opportunità educativa e di socializzazione per i più piccoli, ma anche come un importante strumento di welfare e inclusione per il maggior numero possibile di famiglie del territorio.