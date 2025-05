Sette note d'estate per i più piccoli

L’estate fiorentina del 2025 si distingue anche per un’offerta ricca e qualificata di centri estivi musicali, rivolti ai bambini e ai ragazzi che desiderano avvicinarsi al mondo della musica in un contesto dinamico e creativo. In un’epoca in cui la cultura musicale rappresenta un importante veicolo espressivo e relazionale, queste iniziative assumono un valore pedagogico di rilievo. La Scuola di Musica di Fiesole, istituzione storica del panorama toscano, propone anche quest’anno i suoi centri musicali estivi per bambini tra i 5 e gli 11 anni. L’esperienza si articola in moduli settimanali, dal 30 giugno al 25 luglio, e prevede laboratori di orientamento musicale, attività di ascolto e pratica con strumenti musicali. I bambini, suddivisi per fasce d’età, sono guidati da insegnanti specializzati in un percorso che favorisce la scoperta delle sonorità e lo sviluppo dell’orecchio musicale. L’approccio pedagogico adottato pone al centro il gioco come strumento educativo, in grado di stimolare curiosità e partecipazione attiva. Un’altra proposta interessante è quella della Scuola di Musica Il Trillo, con il centro estivo “Trillarti Summer Popcamp” dedicato a bambini dai 6 ai 10 anni. L’attività si concentra sull’incontro tra creatività, musica e movimento, promuovendo esperienze di gruppo orientate all’improvvisazione e alla sperimentazione vocale e strumentale. Particolarmente innovativa è l’offerta dell’Accademia San Felice, che propone centri estivi tematici con la messa in scena di celebri opere e musical. I partecipanti, dai 6 ai 13 anni, hanno l’opportunità di vivere da protagonisti l’esperienza teatrale, cimentandosi nella recitazione, nel canto, nella danza e nella realizzazione di costumi e scenografie. Tra i titoli in programma figurano Alice nel Paese delle Meraviglie, Il Flauto Magico e La Famiglia Addams, con attività che culminano in una rappresentazione finale. L’iniziativa, oltre ad avvicinare i giovani al linguaggio della musica e del teatro, promuove il lavoro di squadra e l’espressione individuale.