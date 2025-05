Gioco, divertimento e sport. Tante le opportunità sul territorio

Tante le oppurtunità di centri estivi nella Piana, dove tutti i comuni mettono a disposizione i voucher per le famiglie con Isee fino a 30 mila euro e figli in fasce di età che vanno dai 3 ai 14 anni (l’età è estesa a 23 anni per persone con disabilità). I ‘bonus’ saranno assegnati in maniera proporzionale in base al reddito Isee e possono essere chiesti solo in via telematica.

Partiamo da Capannori dove Le le società capannoresi accreditate a svolgerei centri estivi sono Animatamente Capannori, il centro ippico Samarcanda di Tassignano, Estate giovani, Fonte del Sorriso (Castelvecchio di Compito), Gym Star, Naturalmentebimbi, Nuova Cobra Marlia, Sport & Fun che offrono molte e variegate opportunità di gioco e svago.

Per informazioni scrivere a [email protected], oppure chiamare il numero 0583 428305.

Il Comuno di Altopascio propone iniziative per bambini e ragazzi di età compresa fra 3 e 14 anni e fino a 23 anni in caso di disabilità in situazione di gravità. Nello specifico sul territorio di Altopascio sono due le società: Asd Small Stars e Freestyle Valico asd.

Per favorire la frequenza di queste attività l’amministrazione comunale di Altopascio mette a disposizione agevolazioni economiche ai fini di abbattere i costi. Per poter fare richiesta di contributo è necessario essere residenti nel Comune di Altopascio ed avere già effettuato le pratiche di iscrizione alle attività estive per un periodo di almeno di 2 settimane. Le richieste dovranno essere presentate entro il primo giugno, solo in modalità online su sportellotelematico.comune.altopascio.lu.it.Informazioni: [email protected], 0583 216353 o 216907.

Anche Porcari mette in campo contributi per le famiglie a basso reddito con le medesime modalità e offre sul proprio territrio l’opportunità di frequentare le attività delle Academy Porcari Asd che dal 9 giugno al 29 agosto (11-15 agosto chiuso per ferie) offre vari moduli giornalieri: giornata intera (7.30-18), metà giornata con pranzo (7.30-14) o senza pranzo (7.30-13), solo pomeriggio (14-18).

Dal 16 giugno al 5 settembre (escluso 11-15 agosto) c’è anche l’Estate Ludec (7,30-12.30 senza mensa o 7,30-17,30 con mensa) che al Palaludec di via Romana Ovest offre ttività multidisciplinari e multisportive.

Porcari Volley offre dall’11 giugno all’8 agosto Campi Estivi dedicati a bambini, bambine dai 6 ai 14 anni incentrato sullo sport e l’attività fisica.