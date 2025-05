Ora si accende l'estate dei bambini Firenze riparte da sport, gioco e natura

Con l’arrivo dell’estate, Firenze rinnova la sua offerta di centri estivi sportivi, confermando una particolare attenzione al benessere psico-fisico dei più giovani attraverso programmi pensati per favorire l’attività fisica, il gioco di squadra e la socializzazione. In un periodo in cui la necessità di riconnettersi con la natura e con gli altri si fa sempre più evidente, queste iniziative rappresentano una valida risposta educativa e ricreativa. Tra le proposte consolidate sul territorio si distingue l’offerta della UISP (Unione Italiana Sport per Tutti), che anche per il 2025 organizza i suoi centri estivi multisport a partire dal 9 giugno. Le attività si svolgeranno in location storiche come la Piscina Pavoniere, la Piscina Costoli e il Centro Giovani Polivalente Gavinuppia. Il progetto mira a favorire l'inclusione sociale attraverso discipline sportive diversificate, giochi di gruppo, laboratori e momenti di riflessione educativa: un approccio che privilegia l’esperienza collettiva, la cooperazione e la condivisione. Il Guelfi Sport Summer Camp rappresenta un altro punto di riferimento per le famiglie fiorentine. Situato presso il Guelfi Sport Center, il centro è pensato per accogliere bambini dai 3 ai 13 anni in un ambiente multifunzionale e ben attrezzato. Il programma si articola tra discipline come football americano, padel, basket, ginnastica e attività motorie adattate a tutte le età. Grande attenzione è rivolta anche all'equilibrio tra sport e tempo libero, con spazi dedicati al relax e alla creatività. Anche l’associazione Bimbi in Movimento conferma la sua presenza con una proposta rivolta a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni presso il Palacoverciano, un’area immersa nel verde con ampi spazi all’aperto e strutture coperte. Le attività spaziano dal tennis allo skate, passando per scherma, basket, parkour e bike, con percorsi differenziati in base all’età. La metodologia adottata è multidisciplinare e fondata sul principio dell’apprendimento attraverso il gioco e il movimento.