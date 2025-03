Viareggio, non si ferma la stagione dei cantieri. ‘La Passeggiata avrà un nuovo volto’

Viareggio, 9 marzo 2025 – Se il primo mandato del sindaco Giorgio Del Ghingaro è stato improntato principalmente al risanamento del bilancio e dei conti del Comune, dopo la rielezione del settembre 2020 è stata avviata quella che è stata ribattezzata come la “stagione dei cantieri”: investimenti milionari su aree strategiche della città che, proprio in queste settimane, cominciano a vedere il traguardo.

“Abbiamo iniziato da mesi una stagione di interventi e grandi opere – spiega il primo cittadino –: Viareggio sta cambiando faccia e soprattutto vede un progetto unitario che risponde a canoni di bellezza e di coerenza con la sua storia e con il tessuto urbano. Uno degli esempi più eclatanti credo sia via Mazzini: i lavori hanno valorizzato gli scorci, i dettagli, l’esistente che prima c’era ma era soffocato e quasi invisibile. Dalla stazione al mare, adesso si vedono bei palazzi, verde curato e villini di inizio Novecento. Le intersezioni con via Fratti e via Mazzini, poi, formano un quadrilatero che avvicina ulteriormente il mercato al mare e alla pineta. Tugtto sembra a un passo e raggiungibile in una passeggiata di bellezza”.

L’altra opera attesa da anni è la riqualificazione del ’Torquato Bresciani’. “Credo che sarà uno dei pochi stadi in Italia a rispondere a tutte le ultime norme antisismiche e di sicurezza – continua Del Ghingaro –; per la Viareggio Cup apriremo l’impianto, ma l’inaugurazione vera e propria si farà in estate. Piazza Zara è stata l’unico intoppo nei tanti lavori in corso, ma adesso procede con sicurezza verso la mèta e sarà un nuovo affaccio sul mare per Viareggio, esattamente come piazza Campioni, piazza Mazzini e piazza Puccini. E altri lavori sono in procinto di partire: l’esedra di ingresso alla Pineta, la Marina di Torre del Lago in un richiamo ideale con il Belvedere”.

Investimenti milionari, appunto, frutto di conti sani che hanno permesso al Comune di muoversi su più fronti: “Il successo è stato andare avanti con le grandi opere di pari passo con la manutenzione ordinaria – spiega ancora il sindaco –: quella dei marciapiedi, della segnaletica e delle asfaltature. Tutto è stato e sarà ancora possibile grazie a un bilancio sano, ai conti in ordine e agli uffici che progettano. Ovviamente, non intendiamo fermarci adesso – conclude il sindaco –; ci sono altri lavori in fase di progettazione e a breve, spero a giorni, potremo presentare alla città sia il piano dei parcheggi che il nuovo volto della Passeggiata. Un lavoro importante, sicuramente impegnativo, ma che lascerà il segno nella storia dell’urbanistica di Viareggio”. Il tratto che sarà interessato dai lavori va da piazza Mazzini al Principe di Piemonte.

Tra i progetti che stanno per essere ultimati, il 31 marzo partiranno i lavori per il completamento della facciata e di consolidamento a Palazzo delle Muse. In Piazza Zara, entro fine mese arriveranno i pezzi delle fontane; l’obiettivo è chiudere le operazioni con la pavimentazione, in tempo per l’avvio della stagione (in ogni caso, la piazza sarà praticabile). In via Mazzini, manca più o meno un mese alla chiusura dei lavori, mentre llo stadio è stato posato due giorni fa il manto erboso. Per quanto riguarda la pista di atletica, in questi giorni viene posato il primo strato, in attesa della colorazione che andrà di pari passo col meteo; entro il 24 saranno consegnati tutti i locali che saranno puliti e arredati entro il 31. La gara per il completamento dei muri perimetrali scade il 13 aprile, quindi le operazioni saranno concluse in una fase successiva,. Anche alla nuova piscina comunale i lavori stanno procedendo, anche se è stato registrato un lieve ritardo causato dal prolungarsi dei giorni di pioggia.