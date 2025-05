Chiude il ristorante di Lucese. ‘Purtroppo si lavora solo d’estate’

Camaiore, 7 maggio 2025 – Chiude il ’Lucens’, storico locale di Lucese. Un vero peccato: con un post sui social la squadra che ha gestito il famoso ristorante e osteria annuncia di calare le serrande: “È con un’emozione difficile da descrivere che oggi vi scriviamo queste parole. Dopo anni di passione, dedizione e sogni condivisi, Lucese si prepara a chiudere le sue porte”.

Ribattezzato Lucens, nel borgo del noto ‘passo’, sopra Gombitelli, immerso nel verde e con i cinghiali che arrivano vicinissimi, tra un piatto di tordelli al ragù e una grigliata, questo luogo unico nel suo genere chiude. Ristrutturato, curato in cibo e dettagli, verrà rimpianto, specie nella stagione del caldo. “In ogni piatto servito, in ogni sorriso scambiato, in ogni momento trascorso insieme, abbiamo messo il nostro cuore – scrivono Raoul Chiesa e gli altri membri dello staff del locale –; non siete stati solo clienti: siete diventati parte della nostra famiglia, della nostra storia, della nostra casa”.

Il torrente omonimo scorre vicino, taglia la valle in due, vi passano sentieri, tra cui uno per Campo all’Orzo, un’oasi lontana dal frastuono. “Troppo oneroso da portare avanti – assicura Luigi, padre di Raoul –; si lavora solo in estate...”.

I clienti, affezionati a un locale che ha fatto dell’originalità e del contatto con la natura la sua firma, invitano tutti a ripensarci, ma pare che la scelta sia definitiva. “Abbiamo riso, brindato, celebrato con voi. Abbiamo avuto il privilegio di accompagnare momenti speciali delle vostre vite - compleanni, anniversari, incontri importanti - e ogni volta abbiamo sentito il calore della vostra presenza e del vostro affetto – proseguono i gestori –; la decisione di chiudere non è stata semplice, ma portiamo con noi un tesoro fatto di ricordi preziosi, di abbracci sinceri, di parole gentili che resteranno per sempre impressi nei nostri cuori.

Vi ringraziamo, uno ad uno, per averci scelto, per aver creduto in noi, per aver reso Lucese un luogo vivo, pieno di emozioni autentiche. Questa non è una fine, ma un arrivederci pieno di gratitudine e di speranza. Ci auguriamo – concludono – che ogni volta che penserete a Lucese, vi torni alla mente un sorriso, un profumo, un momento felice”.

Isabella Piaceri