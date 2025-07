"A Tavola sulla spiaggia", che show. Sfida culinaria a base di prelibatezze

Sapori di terra che abbracciano il profumo del mare, piatti della tradizione che sfidano le rivisitazioni, vini bianchi e rossi usciti dalle migliori cantine proposti in sapienti abbinamenti. Ancora una volta “A tavola sulla Spiaggia“ ha messo davanti ai fornelli personaggi che si sono sfidati in un ambito al di là della loro professione, per dimostrare l’amore e la bravura in cucina. La 33 ª edizione della manifestazione inventata e organizzata da Gianni Mercatali, si è svolta ieri alla Capannina della famiglia Guidi, presentata da Annamaria Tossani, in collaborazione con la società Once di Federica Rotondo che fa parte del Comitato Organizzatore. Undici i concorrenti, da cui usciranno i vincitori che saranno premiati domenica prossima, sempre alla Capannina, da una giuria composta da blasonatissimi chef, fra cui Gianfranco Vissani e Romano Tamani, con l’aggiunta di giornalisti, opinion leader, produttori di vino, ristoratori. Sarà assegnato un doppio premio: per i “ripetenti“, ossia coloro che hanno già partecipato all’evento nelle passate edizioni, come l’attore Renato Raimo, che ha presentato ieri le sue seppie con la bietola, abbinate a un Chevalier 2022, Château Lascombes Margaux.

E un premio per i debuttanti, come la stilista Chiara Boni, che ha servito una pappa al pomodoro, mazzancolle poché con la loro bisque e basilico, abbinata a un Bolgheri Rosso Doc 2023, Donne Fittipaldi. Fra le new entry anche il giornalista de La Nazione Antonio Passanese e Antonio Barcaroli con la loro crostata con marmellata artigianale di albicocca, servita con Eos Passito 2021, Tenute Venturini Foschi.

Il tema di quest’anno era il recupero con l’invito ai partner a donare i prodotti al Banco Alimentare della Toscana. Con una variante sul tema, l’ospite“ è stato il panettone d’estate, fuori concorso, prodotto da Fiore 1827, riproposto da Davide Paolini.

Olga Mugnaini