Con la variazione di bilancio il primo mattoncino della nuova Passeggiata

Con l’approvazione della variazione di bilancio, il Comune mette il primo, ideale, mattoncino per la riqualificazione della Passeggiata nel tratto a Nord di piazza Mazzini. Il documento, approvato ieri in consiglio – con i 13 voti favorevoli della maggioranza, astenuti Pd, Fd’I e Lista Bonaceto, e l’unico voto contrario della Lega – prevede infatti lo stanziamento di 4milioni di euro per la realizzazione del progetto da 14milioni, firmato dall’ingegnere Donadel, che l’amministrazione Del Ghingaro intende finanziare attraverso un mutuo e avviare per la fine dell’anno. "Pur riconoscendo la necessità di riqualificare un luogo della città così importante – interviene il gruppo consiliare del Pd, per motivare il voto d’astensione – , non possiamo ignorare il fatto che le categorie economiche e i cittadini non siano stati adeguatamente ascoltati nella fase di progettazione". "Un’opera di tale portata – proseguono i Dem – avrebbe dovuto essere il frutto di una visione condivisa, capace di integrare le esigenze di chi vive e lavora sulla Passeggiata, garantendo un progetto che sia non solo bello esteticamente, ma soprattutto funzionale e fruibile nel lungo periodo". Tornano quindi a sollecitare l’amministrazione comunale a istituire un tavolo di concertazione permanente: "Crediamo –proseguono i democratici – che solo attraverso un dialogo tra tutte le parti interessata si possano trovare le soluzioni migliori per il futuro della nostra Passeggiata". Riflessioni in parte condivise anche dal consigliere di Fratelli d’Italia Carlaberto Tofanelli, che ha chiesto all’amministrazione "di stabilire un cronoprogramma preciso dell’intervento, visto l’impatto che avrà su una zona fondamentale per l’economia del territorio".

Oltre alla variazione di bilancio, che contiene anche lo stanziamento di 80mila euro per l’attivazione del quarto turno della Polizia Municipale, al voto del consiglio è arrivata la nuova convenzione per l’ambito turistico, presentata dall’assessore Alessandro Meciani, che ha raccolto anche il voto favorevole di Pd e di Fd’I.