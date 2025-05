Andreina va in pensione e saluta la sua Firenze. “Ma ci sarò sempre per la mia città”

Firenze, 2 maggio 2025 – Il volto (sorridente) del quartiere. La presenza discreta, ma sempre determinante per le battaglie che negli anni hanno coinvolto l’intero rione nel cuore di Firenze. Il lato buono (delizioso!) di San Lorenzo. In una parola: Andreina. La storica titolare dell’Antica Pasticceria Sieni, che già aveva annunciato il suo arrivo al traguardo della pensione, saluta amici e clienti attraverso i social con un post carico di gratitudine.

“Cari amici e clienti quotidiani – scrive Andreina Mancini sulla pagina Facebook della pasticceria che con l’arrivo di maggio ha cambiato gestione – con il cuore pieno di gratitudine voglio ringraziarvi per il vostro supporto e la vostra fiducia nel corso di questa bella avventura. Dopo tanto tempo, ho deciso di chiudere questa fase, ma i ricordi e le emozioni che mi avete regalato resteranno sempre con me. Grazie di cuore per aver condiviso con me momenti speciali. Sono sicura che i nostri percorsi si incroceranno di nuovo in futuro perché io farò parte delle vostre iniziative, vi supporterò in ogni evento come ho sempre fatto per il bene del mio amato quartiere di San Lorenzo e soprattutto per la mia Firenze. Con questo voglio salutarvi con affetto e gratitudine, Andreina”.