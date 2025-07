Città metropolitana Firenze: 1,8 milioni in più per il personale

Firenze, 3 luglio 2025 - La Città metropolitana di Firenze destina 1,8 milioni di euro per il proprio personale, incrementando il fondo per il salario accessorio, fermo dal 2016. In particolare, 1,6 milioni di euro serviranno per aumentare il salario dei 430 dipendenti, e oltre 200mila euro per le nuove assunzioni. La Città metropolitana fiorentina, si spiega in una nota della stessa Metrocittà, ha applicato il decreto Pa che prevede per taluni enti (Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni) di incrementare a decorrere dal 2025 la componente stabile del fondo personale non dirigente. Queste somme potranno essere destinate a tutti gli istituti permanenti ed al finanziamento del welfare integrativo. Con queste risorse saranno garantiti incrementi strutturali, e quindi non soltanto per l'annualità 2025. "Siamo la prima Metrocittà ad adottare questa misura in Italia - dichiara la sindaca Sara Funaro -. L'amministrazione ha intenzione di attivare un confronto con i sindacati per definire la destinazione delle risorse, adottare le misure di welfare ed individuare gli istituti permanenti (ovvero per le funzioni e responsabilità svolte dai dipendenti ed a questi riconosciute) che potranno essere maggiormente valorizzati da un punto di vista economico". "Siamo orgogliosi di adottare questa misura - aggiunge - grazie alla quale saranno dedicate risorse consistenti per la valorizzazione del personale, che in questi anni, nel passaggio dalla ex Provincia alla Città metropolitana, ha assicurato dedizione e attaccamento al nuovo ente, per garantire lo svolgimento delle funzioni fondamentali assegnate e l'elaborazione e attuazione di numerosi progetti specialmente per la viabilità e l'edilizia scolastica". Nel dettaglio, come spiega il vicesindaco Alessio Mantellassi, con la variazione di bilancio approvata in Consiglio metropolitano "aumentiamo complessivamente gli stanziamenti di 1,9 milioni di euro, incrementando, nella misura di 1,6 milioni di euro il fondo per il salario accessorio del personale, fermo dal 2016, in aggiunta ai 242mila euro stanziati per maggiori assunzioni".