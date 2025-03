"Tra i miei dolci le chiacchiere più vere. Qui sono a casa, ma ora voglio fare la zia"

Dopo trent’anni alla guida dell’Antica Pasticceria Sieni, Andreina Mancini si prepara a salutare il suo locale. Con la sua energia e la sua passione, ha reso lo storico locale un punto di riferimento per residenti e commercianti, un luogo in cui la tradizione e la comunità si sono intrecciate ogni giorno.

Com’è iniziata la sua avventura all’Antica Pasticceria Sieni? "Avevo già un locale in centro quando un amico mi propose di rilevare la pasticceria Sieni. Non ci ho pensato due volte. Non conoscevo bene San Lorenzo ma nel giro di pochi giorni mi sono sentita a casa: il quartiere mi ha accolto con calore, come una grande famiglia. Ricordo con affetto Ivana del Forno Canapa e Stefano Bondi e sua madre del ristorante Zazà quando hanno iniziato a introdurmi nel rione. Ringrazio anche i miei amici ’sanlorenzini’, Massimo Manetti, Aldo Cursano, Mario Zanobini, Alessandro Lelli, con cui ho collaborato tanti anni, e tutti gli altri".

Come ha vissuto questi anni? "San Lorenzo mi ha dato tanto e io ho cercato di restituire qualcosa ogni giorno. Questo è un quartiere popolare, fatto di botteghe storiche, mercati e persone che si conoscono e si aiutano. Ci sarebbe bisogno di un po’ più di ordine ma a me piace così come è. Quando sono arrivata, la comunità era diversa: c’erano più italiani, oggi la composizione è cambiata, ma lo spirito del rione è rimasto. Ho sempre amato questo angolo di Firenze, con le sue dinamiche e le sue storie. Sono grata ai residenti, ai commercianti, agli amici che mi hanno accompagnata in questo lungo percorso".

Nel tempo la pasticceria Sieni è diventata più di un semplice locale: un vero punto di riferimento per il quartiere. "Ho sempre cercato di ascoltare tutti, dai commercianti agli ambulanti, ai residenti. E poi qui sono passati politici di ogni schieramento, dalla destra alla sinistra, ho sempre cercato di collaborare con tutti. La politica si fa nei palazzi, ma le chiacchiere più vere le ho sentite qui dentro".

Il 1° maggio, il giorno in cui lascerà la guida, è vicino. Come si sente? "So di lasciare la pasticceria in buone mani. Alessandro, Edison ed Elidon, i nuovi proprietari, sono giovani imprenditori capaci, con esperienza e passione. Continueranno la tradizione del Sieni. Io ora voglio dedicarmi alle mie nipoti e godermi un po’ di riposo. Ma San Lorenzo rimarrà sempre la mia seconda casa".

Rossella Conte