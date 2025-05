La voce storica del "Perugia dei miracoli", se n’è andato Mimmi Mazzetti

Perugia, 19 maggio 2025 - A Perugia la famiglia Mazzetti era un monumento, perché ha scritto un pezzo della storia calcistica cittadina. Se n'è andato Guglielmo “Mimmi” Mazzetti, simbolo del giornalismo sportivo umbro. Il gruppo umbro de l'Ussi, l'unione sportiva stampa italiana, ne traccia un bel ricordo. "Nato a Perugia l'8 aprile 1944, pubblicista dal 1977, Mimmi era stato pioniere dell’informazione sportiva locale, tra i protagonisti delle prime radio e televisioni private umbre, divenendo la voce del Perugia dell’imbattibilità nella stagione 1978-1979 ed entrando nell’immaginario collettivo come narratore privilegiato di un’epopea che ha segnato una generazione di tifosi. Mosse i primi passi con Radio Umbria Cicom, Radio Astra e Radio Aut, per poi legare lungamente la sua carriera a Tele Aia, rete per la quale dal 1976 ha raccontato con passione e competenza le gesta del Grifo, diventandone cronista simbolo. Con la trasmissione “Ed è gol” – in onda per oltre quarant’anni su varie emittenti tra cui Tele Aia, Tele Perugia, RTE, TEF e Umbria TV – è entrato nelle case degli umbri, trasformando la cronaca calcistica in racconto popolare".

Il padre, il Sor Guido, è stato lo storico allenatore biancorosso che ha guidato il Perugia in 14 stagioni conquistando la promozione in Serie B. Lascia la moglie Francesca, con cui era sposato dal 1976, e una comunità di sportivi e giornalisti che lo ricorda con affetto e gratitudine. Il ricordo dell'amministrazione comunale: "Un uomo d’altri tempi che ha legato il suo nome e la sua voce alla pagina più bella del Perugia calcio, quella del Grifo dei miracoli. Il suo “Ed è goal” mancherà ai tifosi biancorossi ed a tutti coloro che lo hanno stimato ed apprezzato”, dicono la sindaca Vittoria Ferdinandi e l'assessore Pierluigi Vossi.

I funerali mercoledì alle 10.30 alla chiesa di Santa Maria del Colle in via Leonardo da Vinci a Perugia.