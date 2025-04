Muore durante la passeggiata a cavallo, addio al campione Corrado Tiberi

San Giustino (Perugia), 11 aprile 2025 – Corrado Tiberi aveva 64 anni, era un appassionato di endurance ed era molto conosciuto nello sport equestre (nel 2019 aveva gareggiato con la nazionale azzurra e partecipato ai campionati europei). È stato ritrovato privo di vita ieri mattina, forse per una caduta o forse per un tragico malore durante una passeggiata a cavallo. Saranno gli esami disposti nell’ambito degli accertamenti su questo drammatico episodio a fare chiarezza sulle cause del decesso. L’allarme è scattato attorno alle 11.30 quando, nella zona lungo il percorso verde tra le frazioni di Selci e Pistrino, alcuni passanti hanno notato un cavallo in libertà, con la sella montata. Poco distante dall’animale è stato ritrovato accasciato a terra, (col casco regolarmente indossato), il corpo senza vita di Tiberi. Immediati i soccorsi. Lungo il percorso verde che costeggia il fiume Tevere sono arrivati i medici del 118 che hanno tentato il possibile per rianimarlo, ma purtroppo senza esito. Gli agenti del commissariato di polizia di Città di Castello hanno raggiunto il luogo del ritrovamento e con loro sono arrivati anche gli specialisti del servizio Veterinario della Usl Umbria 1 che si sono occupati del cavallo per verificarne le condizioni. C’è infatti da capire se l’animale abbia avuto qualche problema mentre stava passeggiando e di conseguenza abbia provocato la fatale caduta dell’uomo o invece il 64enne abbia accusato un tragico malore.

Soltanto gli esami potranno chiarire cosa sia realmente successo: infatti Tiberi era solo al momento del fatto e nessuno ha visto o sentito nulla. La salma dell’uomo è stata trasferita all’ospedale di Città di Castello su disposizione dell’autorità giudiziaria. Corrado Tiberi era un nome noto nel mondo equestre dell’Altotevere e di tutto il Centro Italia: cavaliere esperto aveva partecipato con ottimi risultati incamerati negli anni, a diverse gare di fondo equestre, comprese le nazionali. Era nato a Peglio (in provincia di Pesaro Urbino) ma da anni viveva nel comune di San Giustino insieme alla famiglia con la quale condivideva la grande passione per i cavalli. Lavorava a Città di Castello per l’azienda di servizi alla persona Muzi Betti, la residenza per anziani, dove si occupava di manutenzione. La tragica notizia ha fatto velocemente il giro della città dove lo stesso era molto attivo anche nell’associazionismo, provocando un profondo cordoglio in quanti lo conoscevano e ne ricordano i tanti momenti trascorsi in mezzo alla natura insieme ai suoi amati cavalli.