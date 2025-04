Tragedia in vacanza, muore a Sharm El Sheikh

Chianciano Terme (Siena), 10 aprile 2025 – Tragedia in vacanza per una coppia italiana: il chiancianese Fabrizio Materozzi, titolare dell’attività Alma accademia dell’anima con sede nel territorio di Monteriggioni, ha perso la vita a Sharm El Sheikh, dove era in vacanza con la moglie. Le notizie sono frammentarie ma la scomparsa risalirebbe ad alcuni giorni fa e il rientro del corpo in Italia dovrebbe essere previsto a breve.

Il commosso ricordo sui social dell’amica Maria Rita Giurlani: “Ciao Fabrizio, allegro, saggio, sapiente amico. Sempre disponibile a dare una mano, lottatore di vita, capace di dare a tutti quella scintilla di leggerezza che portava a ridere anche nelle difficoltà. Che il tuo passaggio sia lieve e che tu possa splendere di una luce intensa che accompagni chi ti ha amato. Sicura di rivederti presto in forme e pensieri diversi dal terreno, ti auguro di allietare ancora e ancora tutte le anime che incontrerai. Buon viaggio”.

La notizia è stata diffusa anche sulla pagina social del gruppo ’Italiani a Sharm’ dove è stata annunciata la tragica scomparsa di un uomo a pochi metri dalla riva sulla spiaggia di un hotel. Un lutto gravissimo per la famiglia senese.