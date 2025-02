Muore a 27 anni in vacanza alle Canarie, mistero sulla fine di Gianluca Volpe

Arezzo, 14 febbraio 2025 – È un giallo la morte di Gianluca Volpe il giovane aretino morto a Tenerife, nelle Canarie. La notizia del decesso è arrivata ai carabinieri di Arezzo il fine settimana scorso ma ad occuparsi del caso sono gli investigatori spagnoli. Ai militari dell’Arma è soltanto arrivata la notizia del consolato di Arona che in questi casi fa da tramite tra le autorità iberiche e quelle italiane. Ai carabinieri è spettato soltanto informare la famiglia del ragazzo di quello che è accaduto. Almeno per il momento se non ci saranno da fare ulteriori accertamenti ad Arezzo.

Per far luce sulle cause del decesso è stata disposta già un’autopsia da parte della magistratura spagnola. Da quel che trapela non si sarebbe trattata di una morte violenta ma i contorni della vicenda dovranno essere ancora chiariti per confermare la morte naturale o meno. A oggi tutte le ipotesi sembrerebbero comunque al vaglio degli inquirenti che stanno indagando a 360 gradi.

Altri dettagli non sono ancora emersi: le uniche notizie hanno iniziato a circolare soltanto negli ultimi giorni sui social, e nelle chat private, dove si sono diffusi messaggi di cordoglio e vicinanza al giovane. Nessuna notizia era invece apparsa nei giorni scorsi nei notiziari spagnoli.

La certezza al momento è soltanto il decesso del ragazzo, classe 1997, residente a Tegoleto, nel Comune di Civitella. Gianluca Volpe, originario di Napoli, ha frequentato le scuole in provincia di Arezzo dove era molto conosciuto. Da qualche giorno aveva deciso di partire per Tenerife.