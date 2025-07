Caso piscina. Brandi accusa. Il comune replica

Conferenza stampa di fronte ai cancelli serrati della piscina ieri mattina per il gruppo politico di minoranza Rinascimento Castiglionese. La minoranza con in testa Paolo Brandi(nella foto) torna a polemizzare sull’iter che ha portato a questi ritardi e alle mancate promesse dell’amministrazione. "Il bando per il nuovo gestore è uscito solo il 16 aprile, con scadenza il 15 maggio e assegnazione il 29", spiega Brandi. "Con questi tempi, era davvero realistico pensare a una riapertura a giugno?". A gestire l’impianto per i prossimi due anni sarà l’Officina del Nuoto di Roma. C’è poi il problema della manutenzione "Durante l’inverno l’impianto è stato trascurato", tuona ancora Brandi. "Mancavano i fondi? Difficile da credere. Se il Comune avesse trovato quasi 100 mila euro per le festività natalizie, avrebbe potuto destinare risorse anche a un impianto così centrale per la comunità. Si parla di ristrutturazione completa nel 2026, ma il progetto è stato approvato nel 2021. In quattro anni non si è mosso nulla. Nel frattempo, si finanziano altri interventi per oltre 2 milioni di euro: stadio, giardini, Montecchio, ex ospedale. Possibile che la piscina debba restare in fondo alla lista? Oggi si parla di riapertura entro due settimane. Ci auguriamo sia vero. Ma chiediamo: in che condizioni? Come stanno vasca, impianti, spogliatoi, punto ristoro?". Intanto l’amministrazione rilancia. "L’affidamento in concessione della gestione della piscina comunale è stato deliberato in consiglio comunale e il gruppo di minoranza si astenne ma non sollevò perplessità sulle tempistiche. Rispetto a quanto auspicato, a seguito anche delle difficoltà nel reperimento del personale il gestore al momento non è stato in grado di garantire l’apertura dell’impianto natatorio. Rammaricandoci per i disagi ai cittadini confermiamo l’impegno del gestore a garantire entro la prossima settimana l’apertura".

La.Lu.