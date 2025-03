Addio a Ivan Teobaldelli. Scrittore e innovatore

CITTÀ DI CASTELLO – La sua presenza in città mancherà tantissimo così come il suo piglio ironico e mai scontato, le analisi a volte dissacranti, ma sempre argute della realtà e quel suo modo di vivere libero. Se n’è andato Ivan Teobaldelli e Città di Castello perde un uomo unico, un intellettuale protagonista di tante pagine culturali. La notizia della sua morte ieri mattina ha colto tutti di sorpresa e sono in molti in queste ore ad avergli dedicato un pensiero. Ivan aveva 76 anni e nella sua vita è stato molte cose: scrittore, regista teatrale, giornalista. Fu uno dei fondatori di Babilonia, la prima rivista rivolta al pubblico Lgbt in Italia che ha diretto dal 1983 al 1995 con un messaggio antesignano in quegli anni quando parlare di libertà sessuale era ancora difficile. Nel 1993 ha pubblicato per Einaudi il romanzo "Esercizi di castità", mentre è del ‘97 il saggio "La biblioteca segreta. Cento romanzi che raccontano l’amore omosessuale" (Sperling & Kupfer). A Città di Castello ha diretto la galleria "Il Pozzo" e ha curato per quattro anni la rassegna "Cinema sotto le stelle" nell’ambito del Festival delle Nazioni col quale ha collaborato anche di recente. A Montone ha partecipato a lungo alla rievocazione storica della Donazione della Santa Spina con la regia di spettacoli in costume, poi ancora nel capoluogo tifernate la biennale d’arte contemporanea Wunderkammer a Palazzo Vitelli. Centinaia di articoli, conferenze, racconti di viaggio, collaborazioni come quella con la rivista L’Altrapagina. Tanti i messaggi che in queste ore invadono i social. Il sindaco e la giunta salutano "un raffinato artista e intellettuale che ha segnato in maniera indelebile con le sue opere e la poliedrica attività la vita culturale degli ultimi decenni". I funerali di Ivan Teobaldelli si svolgono oggi alle ore 15 in Cattedrale.

Cristina Crisci