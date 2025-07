Le sorelle più seguite al mondo, oasi di relax in Toscana per Kylie e Kendall Jenner

Chiusdino (Siena), 3 luglio 2025 – Per capire quante persone le seguono su Instagram facciamo un confronto. Chiara Ferragni ha 28,4 milioni di follower, loro invece 287 e 393 milioni. Sufficiente? Stiamo parlando delle sorelle Kendall e Kylie Jenner, imprenditrici, modelle, influencer, chi più ne ha più ne metta.

Le due super vip americane, dopo aver partecipato al sontuoso matrimonio di Jeff Bezos a Venezia, hanno scelto un’oasi di tranquillità in Toscana per concedersi qualche giorno di relax. Con loro i figli di Kylie, avuti dalla relaazione con il rapper Travis Scott. Hanno soggiornato a Borgo Santo Pietro, un elegantissimo resort a cinque stelle immerso nella campagna senese, località Chiusdino. Una scelta che conferma il fascino della Toscana, immancabile tappa e destinazione anche per le star internazionali.

Kylie Jenner in vacanza in Toscana (Foto Instagram)

Come documentato sui loro profili social, le giornate di Kylie e Kendall Jenner sono trascorse tra passeggiate nei sentieri immersi nel verde, lunghe ore di sole in piscina e escursioni in motorino alla scoperta dei borghi e delle meravigliose strade di campagna nel senese. Un soggiorno all’insegna della semplicità e del benessere, lontano dai riflettori.

L'influencer americana Kylie Jenner ha 393 milioni di follower su Instagram

Situato nel cuore della campagna Toscana, il relais Borgo Santo Pietro è un hotel di lusso a cinque stelle con complesso termale in una tenuta di 120 ettari. Le 22 stanze del boutique hotel sono state progettate individualmente fino all’ultimo minuzioso dettaglio e includono pezzi di antiquariato ricercati, letti fatti su misura e affreschi dipinti a mano.