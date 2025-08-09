È morto Alessio Guastini, il maestro pasticciere aveva 45 anni. Il dolore di Iginio Massari: “Lascia un segno indelebile”

Prato, 9 agosto 2025 – Mondo della pasticceria in lutto. A soli 45 anni è morto Alessio Guastini, uno dei migliori pasticceri italiani. Era titolare della omonima pasticceria in viale Borgo Valsugana a Prato e da qualche anno era nell'associazione Ambasciatori Pasticceri Eccellenza Italiana (Apei), guidata dal maestro Iginio Massari.

Guastini, classe 1980, ha frequentato l’Istituto alberghiero Buontalenti di Firenze, iniziando nel 1998 il suo percorso formativo alla Pasticceria Mannori affiancato dal maestro campione del Mondo Luca Mannori. Successivamente ha lavorato nella Pasticceria Bettazzi a fianco del maestro Massimiliano Bettazzi. Nel 2013 è riuscito a realizzare il suo sogno insieme alla moglie Claudia: dare vita alla sua pasticceria, la Pasticceria Guastini, con la quale nel 2019 aveva ottenuto la Prima Torta del Gambero Rosso, conquistando la seconda nel 2022.

L’associazione Abei in un post sui social firmato Iginio Massari esprime cordoglio per la scomparsa del pasticciere: “Talentuoso e appassionato, Alessio lascia un segno indelebile nella pasticceria italiana con il suo impegno e la sua dolcezza, dentro e fuori dal laboratorio. In questo momento di grande tristezza, siamo vicini alla sua famiglia, ai colleghi e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare con lui. Il suo ricordo continuerà a vivere nei cuori e nelle creazioni di chi, come lui, ama quest’arte”.

Si stringe intorno alla famiglia anche Confartigianato Imprese Prato: “Troppo presto dobbiamo dire addio a un socio che ha saputo creare un’eccellenza in città. Alessio Guastini ci ha lasciato nel pieno della sua vita e della sua attività imprenditoriale, nella quale aveva saputo diventare un punto di riferimento per la sua appassionata clientela e per l'intera città. Confartigianato Imprese Prato lo ricorda con affetto e il rispetto dovuto a chi, col suo lavoro, offre qualità e bellezza per tutti. L'associazione si stringe intorno alla famiglia di Alessio, abbracciando la moglie e i suoi due figli”.