Prato, riapre lo storico ex Cinema Terrazza Paradiso: diventerà una cioccolateria

Prato, 22 giugno 2025 - E' stato uno dei poli attrattivi della zona nord di Prato fino agli anni '80 fra cinema d'inverno e d'estate, pista di pattinaggio, bar, circolo, sala biliardi e sala da ballo. Oggi l'ex Cinema Terrazza Paradiso trova nuova vita. Il fondo storico di via Ciampi 4/1, ad angolo con via Bologna, a cavallo fra Coiano e San Martino, punto di incontro di intere generazioni di pratesi, da fine settembre diventerà una cioccolateria con laboratorio artigianale e punto vendita al dettaglio. A guidare il progetto è Vincenzo Iarriccio, originario di Benevento ma cresciuto a Prato, che dopo una formazione all’Accademia dei Maestri Cioccolatieri Italiani di Belluno e numerose esperienze formative e lavorative tra Egitto, Grecia e le piantagioni di cacao in Perù ed Ecuador, ha deciso di riportare il suo sapere nella città in cui è cresciuto.

Dopo l’apertura della sua prima officina del dolce 'Poets' a Lerici, dove è stato apprezzato soprattutto per le creazioni artigianali destinate a cerimonie, in particolare confetti e specialità al cioccolato, Vincenzo Iarriccio lancia un nuovo progetto a Prato. Da fine settembre prenderà vita “FolieNoir”, un format dedicato interamente alla produzione di cioccolato di alta qualità, con un’identità forte fatta di artigianalità, sostenibilità e valorizzazione del territorio. La vera anima del progetto risiede nel laboratorio interno, dove le fave di cacao verranno trasformate direttamente in cioccolato grazie a un processo artigianale controllato in ogni fase. Dalla tostatura alla raffinazione, ogni passaggio sarà curato per garantire una qualità superiore.

Sarà specializzata in creme spalmabili, anche in versione senza zucchero, torte moderne gluten free, praline, tavolette, cioccolateria e torte da cerimonia personalizzate. Tutto verrà realizzato con ingredienti selezionati e packaging ecosostenibile, in linea con una la sua filosofia produttiva. “Torno a Prato dopo dieci anni di esperienze fra l'Italia e l'estero – racconta Iarriccio -. Porto con me tutto il bagaglio di formazione accumulato, per avviare un nuovo progetto che ha l'ambizione poi di ampliarsi ad altre città della Toscana, a cominciare da Firenze. Parto da Prato perché è un territorio che conosco bene, perché ci sono cresciuto, e perché ha una specifica tradizione nel settore. In più ci è piaciuta molto l'idea di riaprire un fondo storico, l'ex cinema, un progetto che si sposa perfettamente con la nostra filosofia aziendale. Per di più la zona è strategica, le vetrine sono molto in vista, di grande passaggio. Insomma, il luogo ideale per lanciare il nuovo progetto. Il fondo sarà realizzato con materiale ecosostenibile, e lavoreremo sia con privati che con aziende, con una specializzazione anche nelle torte da cerimonia”.

A curare la ricerca dell'immobile e del cliente è stata l'Immobiliare Villa Fiorita, agenzia pratese con sede in viale Galilei, nata nel 1991. A guidarla Marco e Francesco Benelli. Specialista nella riqualificazione del settore del commercio, è attiva nel rilancio dei vari fondi sfitti della città, con l'ottica di riempirli con imprenditori d'eccellenza, proprio come accaduto nel caso di Iarriccio o di altri clienti gestiti dall'Immobiliare. “Volevamo dare nuova vita a un immobile storico del territorio – spiegano Francesco e Marco Benelli -. Ma non solo. Nella ricerca del cliente abbiamo provato a portare in città un'attività che potesse dare lustro al territorio e anche un'immagine di spessore. Conoscevamo di persona Vincenzo Iarriccio, sapevamo che era alla ricerca in città di un immobile di un certo tipo, e abbiamo subito pensato che potesse essere il professionista giusto per coniugare le esigenze in campo. Un'attività, quella della scelta del cliente più opportuno per il singolo immobile, che ci ha già caratterizzato più volte in passato. Uno degli esempi più recenti è stato l'arrivo in città di Bit Mobility”.