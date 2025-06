Supercoppa sfuggita al Dagomari. Con i rigori arriva la beffa finale

Dall’illusione per il doppio vantaggio alla delusione per la rimonta subita e la beffa finale ai calci di rigore. Il Dagomari può mangiarsi le mani per essersi lasciato sfuggire una Supercoppa Interprovinciale che a un certo punto sembrava ormai sua.

E che invece viene conquistata dal Savoia, che allo stadio Germano Bellucci di Agliana trionfa dal dischetto, dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sul 2-2. La rappresentativa dell’istituto superiore di via di Reggiana parte con le marce alte e grazie alle reti di Bigazzi e Vela conclude il primo tempo sul 2-0. La gara pare indirizzata in favore dei pratesi, ma nella ripresa succede l’impensabile. Fiore riapre la contesa su punizione e, sempre da calcio piazzato, firma anche il pareggio all’ultimo minuto. Nell’esultanza il ragazzo si toglie la maglia e viene espulso per doppia ammonizione. Si va ai rigori ed entrambe le compagini sono glaciali. Almeno fino al sesto tentativo del Dagomari, quando il portiere del Savoia, Ciottoli, neutralizza il tentativo dell’avversario, regalando così ai suoi il trofeo delle scuole.

Con questa emozionante partita si chiudono ufficialmente le prime edizioni della Prato School Cup e della Pistoia School Cup – organizzate dalla della ASD Scuole Sportive – che hanno saputo unire sport, scuola e comunità in un mix vincente di entusiasmo e partecipazione.

Francesco Bocchini