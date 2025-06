Prato School Cup: Buzzi e Dagomari in finale Gold l'11 giugno

Saranno Buzzi e Dagomari a disputare la finale Gold della Prato School Cup. L’atto conclusivo andrà in scena mercoledì 11 giugno e vedrà opposte le due formazioni che si sono aggiudicate le rispettive semifinali, andate in scena sul terreno di gioco del campo sportivo “Bruno Chiavacci”.

Partiamo dalla squadra dell’istituto di viale della Repubblica, che ha avuto ragione per 2-0 del Gramsci Keynes grazie alle reti messe a segno da Baldi e Menichetti. Il Dagomari invece ha battuto di misura il Datini (1-0): la marcatura decisiva è stata di Guizzaro.

Per quanto concerne invece le semifinali Silver, il Marconi ha mandato al tappeto per 3-1 il Livi/Brunelleschi con il sigillo di Osazuwa e la doppietta di Talakhadze. Inutile per gli avversari il gol della bandiera realizzato da D’Amico. La sfida fra Copernico e Convitto/Rodari/Bellini è stata annullata e non verrà recuperata.

La manifestazione è organizzata con spirito educativo dalla Asd Scuole Sportive, nuova realtà locale impegnata nella promozione dello sport tra giovani come strumento di crescita personale e comunitaria.