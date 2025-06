La regia dell’Ariete resta in buone mani. Confermata Ester Grucka, arriva Betti

La regia è in buone mani. Confermato ed integrato lo staff tecnico, l’Ariete inizia la costruzione della sua rosa 2025-26 e lo fa partendo dal ruolo più delicato, quello del palleggiatore.

La conferma di Ester Grucka è una grande notizia per tutti i tifosi dell’Ariete. Classe 2004 per 178 centimetri di altezza, Ester è arrivata a Prato lo scorso anno dal Nottolini ed ha dimostrato subito qualità e talento. È cresciuta nel corso della stagione la regista di Nuti e la sua conferma rappresenta un punto fondamentale nella costruzione di un gruppo consolidato e amalgamato. Nelle scorse stagioni di serie B2 Prato, per motivi diversi, aveva sempre cambiato regista. Quest’anno, invece, si riparte con una giocatrice che conosce già l’ambiente e già conosciuta dalle sue compagne di squadra. Il ruolo è delicato e questo rappresenterà sicuramente un vantaggio per il lavoro di coach Nuti.

Nel ruolo di secondo, invece, non ci sarà più Marta Mennini, approdata al Firenze Ovest, e Prato si affida alle mani di Vittoria Betti, classe 2005 con esperienze in B2 a Pistoia e, nell’ultima stagione in Serie C al Montebianco Pieve a Nievole sotto la guida di coach Branduardi. Giovane, talentuosa e con una grande personalità può essere la spalla ideale di Grucka ed un elemento fondamentale per dare sostanza e qualità al lavoro settimanale della squadra.

Di seguito le parole delle due ragazze ai canali social della società. Ester Grucka commenta così: "Nella stagione appena conclusa sono riuscita a mantenere un rendimento abbastanza costante ed ho trovato una buona intesa con le mie attaccanti. Penso di essere migliorata in quella che è la visione di gioco e anche sulla tenuta del campo, ma so anche di avere ancora molto da lavorare. Per l’anno prossimo il mio obiettivo è di migliorare. Nella lettura delle situazioni di gioco e nell’efficacia del servizio soprattutto. Siamo un gruppo unito e lavoreremo tutte assieme per toglierci soddisfazioni importanti".

Vittoria Betti: "Quello che mi ha convinto ad accettare il Prato è stata la loro determinazione nel puntare sempre a migliorare. Sono una giocatrice grintosa e passionale. È un mio pregio ma, in alcune situazioni di gara, può diventare anche condizionante e su questo posso e devo sicuramente lavorare".