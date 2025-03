Pagliette, il debutto: ci siamo. Ultimissime prove della rivista. Si alza il sipario sui protagonisti

Uno spettacolo che mette d’accordo ogni campo della politica e che celebra la pratesità. Ilaria Bugetti, la sindaca di Prato, è divertita e orgogliosa di fare parte della rivista del Buzzi. Comparirà – interpretata da Giulio Fari – in uno degli sketch, esilaranti, che andranno in scena, da giovedì, al Politeama. E Giorgio Silli, sottosegretario del ministero degli Esteri, ha rivisto la sua agenda per poter assistere allo spettacolo che da studente lo ha visto protagonista come attore, per una questione d’appartenenza. "Non vedo l’ora – spiega Silli – vorrei solo dire ai miei amici delle Pagliette che torno appositamente un giorno prima, da una missione di governo a Panama, per non perdermi la rivista del Buzzi. Perché il cuore, anche dall’altra parte del mondo, anche come membro di governo, è sempre verde nero".

La prima cittadina sarà la protagonista di uno degli episodi e ha preso molto bene questa scelta degli autori: "La rivista delle Pagliette ci ricorda quanto sia importante saper ridere di se stessi, riuscire a prendere le cose con più ironia e leggerezza che non significa affatto superficialità, anzi. E’ un modo garbato e simpatico per riflettere sul proprio operato – aggiunge – per avere una visione generale delle cose da un punto di vista diverso, più fresco e anche dissacrante. La goliardia, la satira, l’ironia, sono armi potentissime di cui in questi tempi si è perso un po’ la dimestichezza. Da tanti anni le Pagliette ci aiutano entrare in quella dimensione rileggendo ciò che accade in città ma attraverso il sorriso. E’ la Prato che si guarda allo specchio con umorismo e affetto, pronta a mettersi in gioco. Le Pagliette riescono a mettere insieme sorriso, cuore, amore per la città e tradizione. E’ un piccolo miracolo che si rinnova da oltre cinquant’anni. Ringrazio l’associazione per l’impegno che mette ogni volta nel regalarci questi momenti di divertimento e – conclude la sindaca Bugetti – nel mantenere viva una tradizione storica che rende la comunità più coesa".

Intanto la rivista è in ebollizione. Durante queste ultime 72 ore prima del debutto impazzano i preparativi e da ieri il cast e tutti gli addetti ai lavori, con il regista Claudio Chiti e il produttore Gabriele Villoresi, sono al teatro di via Garibaldi per le prove ufficiali di "Sappitù chiestao", la rivista 2025 che vanta il primato di essere la prima con una trama poliziesca. Un giallo da risolvere per gli spettatori.

Gli autori del testo sono, oltre a Chiti, Marco Pugi e Simone Leoni, che per l’edizione di quest’anno hanno scelto di puntare sull’effetto sorpresa e sul coinvolgimento del pubblico: "Lo spettacolo è travolgente e ha un ritmo che incalza nel susseguirsi delle scene, intervallate dai balletti come sempre e da personaggi che irrompono sul palco per spezzare lo schema". Tra questi c’è anche il farmacista-cantante Zhang, seguitissimo su Tiktok e che sul palcoscenico è interpretato da Alessio Fratoni, si esibirà nel ritornello di Mengoni: "Se questa è l’ultima canzone e poi la luna esploderà..." (Due vite). La prova generale ci sarà domani.

"Siamo stati bravi a mantenere segreto il finale. Lo dico da capo della polizia" sostiene ridendo David Reggioli, conosciuto da tutti come Orzo, dopo che da piccolo impersonò Orzobimbo nella reclame. È lui l’attore-detective che dirige le indagini seguendo il filo della scomparsa dei simboli e delle tradizioni pratesi. "Ho frequentato il Buzzi e mi sono diplomato chimico tintore come Francesco Nuti. Ora non abito più a Prato, sto a Castelnuovo Magra, tra Carrara e Sarzana, ma per le Pagliette faccio volentieri il sacrificio di venire alle prove e tornare a casa in serata, tutte le volte che serve. Anche in Liguria mi conoscono tutti come Orzo, è da quando ho sette anni che è diventato il mio nome e ne vado fiero".

La rivista del Buzzi 2025 sarà visibile dal 27 al 29 marzo alle 21, con il doppio spettacolo di domenica 30 marzo alle 16.30 e alle 21.

Elena Duranti