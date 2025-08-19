Ecco Miguel Leiger . Il pilone per i Cavalieri

L’intesa tra le parti è già stata trovata nelle scorse settimane. E salvo sorprese, sarà ufficializzata nei prossimi giorni, come già fatto poco più di una settimana fa per il ritorno di Matteo Morelli. Miguel Leiger si appresta a diventare il quinto giocatore sudamericano ad aver firmato per i Cavalieri Union in poco meno di un decennio. Il pilone argentino, classe 1997, nella sua carriera ha vestito tra le altre le casacche del Rovigo, del Colorno e della Lazio (oltre ad aver giocato anche in Polonia). Trasferitosi a Bacchereto, si era proposto al club ed il direttore tecnico Alberto Chiesa aveva dato parere positivo. Del resto, i precedenti relativi ai rugbisti argentini visti al Chersoni sono più che incoraggianti: senza tornare ai tempi di Luis Otano (che arrivò da giocatore nel 2001 e che fino a poco più di un anno fa allenava l’U18, ndr) basta ricordare l’apporto che Gonzalo Paulìn diede al XV dei "nuovi" Cavalieri di Carlo Pratichetti che dopo aver salutato l’Eccellenza (a seguito del trasferimento del titolo sportivo dal "vecchio club" ai Medicei). E come dimenticare poi Lautaro Casado? Arrivò nel 2018 e, pur rimanendo una sola stagione, dopo un periodo di adattamento necessario alla Serie A fu tra i protagonisti di quella stagione culminata con il terzo posto (sfiorando i playoff). Casado, alla fine di quella stessa annata, passò nell’allora Top12 con il Viadana. E dal 2022 fa parte del Rovigo che ha nel frattempo fatto incetta di Scudetti. A sostituirlo, nel 2019, arrivò l’uruguaiano Franco Lamanna, che in pochi mesi non lesinò comunque impegno. L’ultimo sudamericano prima di Leiger fu in realtà Agustìn Mansilla, anche se non ebbe mai modo di esordire: arrivato nel gennaio del 2020, lo scoppio della pandemia e la sospensione del campionato cambiarono le carte in tavola. Il debutto di Leiger insieme ai nuovi compagni (che ha conosciuto qualche settimana fa) sarà lontano dal Chersoni: capitan Puglia e compagni esordiranno in campionato il prossimo 19 ottobre alle 15:30 contro Civitavecchia, in una "classica" degli ultimi anni che ha spesso sorriso al sodalizio pratese. L’esordio casalingo è previsto per la domenica successiva: alle 14:30, andrà in scena il derby con l’UR Firenze dell’ex-Cavaliere Emanuele Trechas. E con il ritrovo al Montano che avverrà tra poco più di una settimana, la strada è praticamente tracciata.

Giovanni Fiorentino