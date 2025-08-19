Marco Spanio top . Vittoria in Veneto

Questa volta il trionfo della squadra allievi della Iperfinish è stato conseguito in Veneto a Villafranca di Verona e porta la firma del pratese Marco Spanio che ha concluso la prova con il compagno di squadra Agnini. Un arrivo in parata e terzo successo per Spanio, un sedicenne sempre bravo e brillante che ha fatto salire il conto dei successi in casa Iperfinish a quota 19 a confermare forza collettiva e spirito giusto di squadra.

La gara veronese si disputava su un circuito pianeggiante da ripetere 11 volte oltre a quattro giri finali con la presenza di una discreta salita lungo la quale si è decisa la gara e gli allievi toscani diretti da Elia Favilli e Francesco Casagrande hanno interpretato la gara con coraggio e determinazione. La selezione è arrivata nell’ultimo passaggio quando sono rimasti in quattro al comando con Spanio, attivissimo e pimpante salito alla ribalta come protagonista assieme al compagno di squadra Agnini.

Negli ultimi chilometri, Spanio ha tentato anche l’allungo, raggiunto poi da Agnini: i due hanno così deciso di arrivare insieme, regalando al pubblico una parata trionfale. "Sono felicissimo di questa vittoria. Voglio ringraziare la squadra, i nostri sponsor, il presidente Giacomo Vierucci e soprattutto Agnini, che oggi ha dimostrato grande generosità concedendomi il successo. Condivideremo ancora tante avventure: l’anno prossimo saremo compagni di squadra al Team Vangi di Calenzano nella categoria juniores".

Agnini dal suo canto ha aggiunto: "Il nostro obiettivo era vincere ancora come squadra e ci siamo riusciti. Marco meritava questa soddisfazione e sono contento di aver contribuito". Infine da ricordare che nella Top ten della gara veneta sono terminati anche Laerte Scappini (sesto) e Lorenzo Luci (decimo).

Antonio Mannori