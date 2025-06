Marco Spanio sfiora il titolo toscano nella cronoscalata di Monsummano Terme

Per un solo secondo l’allievo pratese Marco Spanio non ha conquistato il titolo toscano a cronometro in montagna, manifestazione svoltasi nel fine settimana con la prima edizione della cronoscalata da Piazza del Popolo nel centro storico di Monsummano Terme, ed arrivo sulle pietre della medioevale Piazza Bargellini a Montevettolini. Ha fatto meglio di lui il suo compagno di squadra nella Iperfinish Edoardo Agnini che ha chiuso la prova sui 5 km e 650 metri del percorso nel tempo di 10’35 mentre Spanio aveva concluso qualche minuto primo con un secondo in più. Questione di qualche metro dopo una lotta avvincente lungo i tornanti della salita verso il Montalbano.

La prova dell’allievo pratese conferma le sue ottime qualità come del resto testimoniano i risultati nella stagione. Due vittorie a Calenzano e Traversagna, tre secondi posti, un terzo e un quarto. Un bilancio ottimo in vista del campionato toscano in linea previsto a Pieve a Fosciana in Garfagnana domenica 29 giugno, mentre qualche giorno più tardi si svolgerà il Campionato Italiano a Gorizia. Due obbiettivi ai quali guarda con interesse Marco Spanio, che ha tra i suoi allenatori due ex professionisti toscani, il fiorentino Francesco Casagrande e il livornese Elia Favilli.

Antonio Mannori