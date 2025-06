Ariete conferma Nuti e Giusti, Tesoro nuovo secondo allenatore per la stagione 2025-2026

Nuti, Tesoro, Giusti. Riparte dallo staff tecnico l’Ariete che, a poco più di un mese dalla fine del torneo di B2, conferma ed integra il gruppo di lavoro che guiderà e preparerà la prima squadra per la stagione 2025-2026.

Confermatissimo, come detto, Massimo Nuti. Il coach di Galciana, al quarto anno sulla panchina dell’Ariete, riparte da un gruppo consolidato e dal quarto posto della stagione appena conclusa. La società ha apprezzato il lavoro svolto in questi anni. Un lavoro premiato dai risultati raggiunti (una finale play off e, come detto, un quarto posto nelle ultime due stagioni) ma ancor più dalla crescita e dalla valorizzazione delle ragazze messe a sua disposizione. L’obiettivo per la prossima stagione è quello di raccogliere i frutti di questo lavoro ed a fissarlo è lo stesso coach pratese: "Dalla prossima stagione mi aspetto una squadra cresciuta nel gioco e nella testa, con l’auspicio di un’ulteriore passo in avanti".

Al fianco di Nuti, con il ruolo di secondo allenatore, ci sarà invece Guido Tesoro, una new entry. Tecnico di origine campana che vanta un lungo curriculum di esperienza come tecnico ed osservatore (ha svolto questo compito per l’Itas Trentino per Campania, Puglia e Basilicata) sia in campo femminile che maschile.

Confermato, infine, anche il preparatore fisico Stefano Giusti. A lui saranno affidati muscoli e tenuta atletica di una squadra che, anche per la prossima stagione, dovrà mantenere tonicità e competitività fino alle fasi finali e decisive del torneo.