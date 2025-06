Escalation di violenza a Prato, 50enne accoltellato nella notte: è gravissimo

Prato, 22 giugno 2025 – Serata di violenza ieri a Prato. Poco prima delle 20, in via Pistoiese, all'altezza dell'incrocio con via Marini e via Rota, un uomo è stato accoltellato in circostanze ancora da chiarire. Si tratta di un cittadino cinese di circa 50 anni, soccorso dal 118 in codice rosso per ferite gravi da arma da taglio. Le sue condizioni sono apparse da subito serie: è stato trasportato d'urgenza all’ospedale Santo Stefano, dove è stato preso in carico dai sanitari.

Pochi minuti più tardi, e sempre nella stessa zona, un secondo uomo, anch’egli di origine cinese e sulla cinquantina, è stato trovato ferito, anche lui con lesioni da taglio. In questo caso, i sanitari hanno disposto il trasporto in codice giallo: le sue condizioni sono meno critiche, ma resta alta l’attenzione da parte dei medici.

Sul luogo dei fatti sono intervenute diverse volanti della polizia. Le indagini sono in corso e al momento gli inquirenti mantengono il massimo riserbo. Non è ancora chiaro se tra i due episodi vi sia un collegamento diretto, né quali siano state le cause scatenanti dell’aggressione.