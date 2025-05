Via Palazzuolo, è la volta buona. Vetrine e pedonalizzazione soft: "Così sconfiggiamo il degrado"

di Rossella Conte

Trasformare via Palazzuolo da zona grigia e segnata dal degrado a nuova arteria creativa. È questo l’obiettivo del progetto Recreos, lanciato da Fondazione Cr in collaborazione con il Comune, che compie un passo avanti decisivo: è stato firmato il protocollo d’intesa che segna l’avvio formale del programma di rigenerazione urbana. Una svolta per una via più volte finita al centro delle cronache per episodi di cronaca nera e microcriminalità. Alla regia c’è lo studio Luca Dini Design&Architecture, incaricato della progettazione degli interventi. Sono 222 le manifestazioni di interesse arrivate per aprire una nuova attività in via Palazzuolo, di cui circa 80 artigiani hanno già sostenuto un colloquio preliminare.

Il primo fondo riqualificato sarà inaugurato il prossimo 6 giugno. Attualmente gli spazi sfitti sulla strada sono 43: Fondazione Cr si impegna, previo accordo con i proprietari, a ristrutturarli e a metterli a disposizione gratuitamente per tre anni ad artigiani e creativi selezionati. La risposta del mondo dell’artigianato è stata ampia. Circa 75 proposte arrivano dall’artigianato artistico e dalle arti visive mentre 34 manifestazioni d’interesse riguardano attività di artigianato tradizionale come sartoria, borse, abiti e liuteria. Non mancano idee per laboratori, gallerie e spazi culturali, con 19 proposte incentrate su questo fronte.

Secondo il Comune, anche alcuni grandi brand del lusso stanno valutando un possibile coinvolgimento. "Delle 222 richieste ricevute, 82 sono di artigiani che già lavorano a , ma che vogliono chiudere altrove per trasferirsi in via Palazzuolo, perché credono nel progetto e nel suo potenziale" spiega Bernabò Bocca, presidente della Fondazione Cr.

"Dove c’è sviluppo economico, il degrado si allontana. Noi vogliamo una via viva: l’apertura serale delle attività garantirà maggiore sicurezza e contribuirà alla rivalutazione della qualità della vita per i residenti".

Il progetto, che punta a essere completato entro il 2026, prevede una trasformazione profonda dell’asse urbano: la carreggiata sarà ridisegnata in modo da eliminare il dislivello con i marciapiedi, creando una superficie continua a favore della mobilità pedonale. I parcheggi saranno ridotti (ma saranno recuperati e potenziati attraverso convenzioni con Parcheggi e una diversa disposizione di quelli esistenti nelle vie limitrofe) e sostituiti da arredi urbani e alberi e verde verticale. Il cuore della nuova via Palazzuolo si concentrerà nel tratto fra via Maso Finiguerra e via del Porcellana dove si prevede un’area a bassa percorrenza di auto.

"È un bellissimo progetto – dice la sindaca Sara Funaro –. Recreos è un modello che vogliamo replicare anche in altre zone della città". L’ispirazione è chiara. "Il nostro modello è Notting Hill a Londra – le parole dell’architetto Luca Dini –. Un luogo abbandonato che è diventato un quartiere vivace. Oggi via Palazzuolo è una strada invasa dalle auto, con negozi invisibili e marciapiedi stretti. Noi vogliamo farla diventare una via dove torni a passeggiare chi vive a , ma che sia anche attrattiva per i visitatori".

Intanto dal 6 all’8 giugno è in programma il primo Festival Recreos: per tre giorni, via Palazzuolo e via Maso Finiguerra diventano un laboratorio urbano a cielo aperto e ospiteranno anche una cena di quartiere.