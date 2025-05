Il Fulgor resterà cinema: rinnovo vincolo nel 2026

Firenze, 12 maggio 2025 – L’ex cinema Fulgor di via Maso Finiguerra sarà messo al riparo da eventuali speculazioni edilizie. Palazzo Vecchio ha intenzione di rinnovare il vincolo della destinazione d’uso anche dopo la scadenza, prevista il prossimo anno e a dieci anni dalla chiusura. In questo modo non sarà possibile, per chi lo acquisterà, realizzarvi al suo interno appartamenti di lusso per acquirenti possidenti. La conferma arriva dalla Direzione Urbanistica del Comune che, prima della scadenza della ’restrizione’, avvierà tutto l’iter per la conferma. Ma sarà comunque possibile destinare il 60% al cinema e il 40% al direzionale, con negozi, uffici e servizi per lo più per il quartiere. Sulla stregua di quanto avvenuto con l’Astra in piazza Beccaria.

Il mitico Fulgor per anni è stato un punto di riferimento per tutto il centro storico: nel 1999 viene avviata l’attività e nel 2009 avviene il subentro dell’ex presidente della Sampdoria Ferrero che sospende definitivamente le proiezioni nell’agosto del 2016. ’Er Viperetta’ avrebbe voluto trasformare l’immobile nel primo cinema con annessi ristorante e albergo d’Italia, ma il cantiere non è mai partito. Risalgono al 2018 le prime e uniche richieste, proprio all’Urbanistica (ai tempi di Cecilia Del Re assessora), per dare il via alle modifiche del complesso. La pratica però venne bocciata immediatamente dagli uffici comunali. Da allora la vicenda Fulgor sarebbe finita nel dimenticatoio per esser tirata fuori solo a seguito di fatti di cronaca.

Da anni, oramai, quell’ex cinema abbandonato è divenuto il buco nero del quartiere di Porta al Prato e in una zona ad alta densità criminale. Nei giorni scorsi, come denuncia anche il comitato Palomar Palazzuolo, qualcuno avrebbe perfino provato a occupare, senza riuscirci, l’ex Fulgor che i residenti della zona temono possa diventare un Astor 2. Nel frattempo, Dmitrij Palagi di Sinistra Progetto Comune e Alessandro Draghi di Fratelli d’Italia continuano a sostenere, anche in Consiglio comunale, le ragioni dei residenti. Che chiedono “soluzioni e non parole”.

Una delle soluzioni in campo però potrebbe essere quel progetto ideato dalla Fondazione Cr Firenze che mira a riqualificare via Palazzuolo e tutte le strade circostanti (e che potrebbe comprendere anche l’ex cinema), oggi in mano ai pusher e a ciminali di ogni sorta. Nel frattempo Palazzo Vecchio blinderà il Fulgor anche dopo il 2026. Per buona pace degli speculatori immobiliari.

AnPassan.