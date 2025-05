Minimarket, arriva la nuova stretta. Prorogata l’ordinanza di chiusura. In 36 strade bandoni giù dalle 21

Palazzo Vecchio proroga di altri quattro mesi l’ordinanza che obbliga i minimarket a tirare giù il bandone dalle 21 alle 7, tutti i giorni della settimana. Il provvedimento, firmato dalla sindaca Sara Funaro e dall’assessore alla Sicurezza Andrea Giorgio, sarà in vigore da lunedì prossimo fino a settembre e riguarderà trentasei strade e piazze di Firenze. "L’ordinanza con la chiusura anticipata dei minimarket ha funzionato e ha dato risultati importanti, per questo abbiamo deciso di rinnovarla per i prossimi mesi caldi in cui riteniamo sia ancora necessario questo provvedimento – dice Funaro – l’ordinanza si inserisce in un contesto più ampio di controlli che vengono svolti insieme alle forze dell’ordine. Continuiamo ad impegnarci per la sicurezza delle persone e per il rispetto delle regole, ringraziando per la collaborazione la Prefettura con la quale stiamo lavorando per dare ai cittadini risposte concrete".

Dal 6 settembre dell’anno scorso alla fine di aprile, in città sono stati condotti oltre 2.400 controlli, elevate 35 sanzioni per violazione dell’obbligo di chiusura. In quattro casi è scattato anche il provvedimento di sospensione di 5 giorni dell’attività. Un esercizio recidivo, invece, è stato sanzionato con una sospensione di 10 giorni. Le verifiche dei vigili urbani, nelle ultime settimane, hanno fatto emergere però un sostanziale rispetto dell’ordinanza "e un miglioramento significativo della vivibilità delle zone interessate – aggiunge l’assessore Giorgio – I risultati testimoniano l’efficacia di questa misura frutto della collaborazione con i Quartieri, che ci hanno segnalato le strade, e condivisa con la Prefettura, con cui monitoriamo gli esiti dei controlli. L’attività di verifica degli agenti continuerà perché deve essere chiaro che le regole si devono rispettare. Ringrazio la Municipale per l’impegno quotidiano anche su questo fronte".

La misura – che abbraccia una vastissima area di Firenze, che va da via Palazzuolo a San Jacopino, da via Gioberti a via delle Panche e fino all’Isolotto – si è resa necessaria per limitare gli assembramenti di persone ubriache durante le ore notturne e per tutelare i residenti.Ma anche per arginare il fenomeno della malamovida anche in vista del periodo estivo.

Ma non solo minimarket: il provvedimento della giunta Funaro, va rticordato, riguarda tutti i negozi di vicinato "che svolgono commercio al dettaglio in sede fissa dei generi appartenenti al settore alimentare, di produzione, preparazione e/o vendita di sostanze alcoliche o super alcoliche". Per i trasgressori, oltre alla multa, è prevista la chiusura dell’attività per 5 giorni (se si tratta della prima infrazione), di 10 giorni per la seconda e 15 giorni per ogni ulteriore e reiterazione.

AnPassan