Il rock strega 110mila spettatori . Le Cascine pronte agli altri big

Oltre 110mila spettatori in sole tre serate per un Festival che è unico nel mondo, in una delle cornici più belle. Perché uno spazio verde così centrale manca a molte città. Manca ad esempio a Roma, manca a Milano. Ed è in quel polmone verde che sono le Cascine che il pubblico ha scaldato il palco del Firenze Rocks in questa edizione 2025 tutta da ricordare, tra leggende immortali della storia della musica, come i Guns N’ Roses, tornati a Firenze dopo anni, e il pop punk dei primi anni Duemila firmato Green Day, che mancavano dal 2022. Ma non è mancato neanche il nu metal, il genere inventato dagli headliner del venerdì, i Korn. E poi tante band, tra cui quattro italiani e tre toscane, in particolare le due valdarnesi Revue e Punkcake, che hanno calcato il palco già dal pomeriggio di domenica scorsa, per l’ultima serata del Festival. Una rassegna, quella fiorentina che tornerà il prossimo anno dall’11 al 14 giugno, sempre all’Ippodromo del Visarno. Una kermesse, questa, che Le Nozze di Figaro crea insieme a Live Nation con l’obiettivo di farla diventare (o rimanere) la più importante d’Italia, sicuramente una delle più importanti in Europa, con all’attivo tantissime leggende della musica. A dare l’arrivederci al 2026 è anche il presidente di Live Nation Italia, Roberto de Luca, che sottolinea: "Dal 2017 abbiamo tenuto un livello altissimo con line up d’eccezione anno dopo anno. Con questa edizione siamo tornati ai grandi numeri, con un pubblico bellissimo dalla Toscana, dall’Italia, ma soprattutto internazionale". Ma è l’Ippodromo il vero protagonista di quest’anno, perché oltre al Firenze Rocks sono, infatti, rimasti indelebili i due concerti di Vasco Rossi dello scorso 5 e 6 giugno. Mentre i fan dei Pinguini Tattici Nucleari aspettano la loro band mercoledì prossimo, il 25 per una serata tutta da cantare e sempre alla Visarno Arena.

Ma il vero protagonista dell’estate non è solo l’Ippodromo, è tutto il parco delle Cascine, che, grazie alla rassegna Ultravox, sempre curata da Le Nozze di Figaro, ha già visto passare dall’Anfiteatro il cantautorato tutto trasteverino di Franco126. E domani vedrà presenti I Patagarri, con il loro swing d’autore, mentre il 26 giugno sarà la volta del rap con Nerissima Serpe, Papa V e Fritu. Il giorno dopo, ecco il festival di ‘Support your local’ con Bull Brigade, Dutch Nazari, Claver Gold e Il muro del Canto.

Lorenzo Ottanelli