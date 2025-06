Tramvia, missione sviluppo: "Il tracciato deve arrivare in centro"

La tramvia è "un’opera necessaria". E perché sia un’infrastruttura al servizio di tutta la cittadinanza "deve arrivare nel centro di Campi". Lo hanno ribadito il segretario del Pd campigiano, Alessandro Carmignani, il segretario del Pd sestese, Lorenzo Zambini, e il coordinatore del Pd metropolitano, Andrea Anichini. Tutti e tre sul ‘palco’ della festa de l’Unità organizzata dal Pd di Campi al circolo Dino Manetti. Per parlare di Campi, ma anche di Sesto, del metrotreno e di una progettualità per il momento sulla carta, ma che è destinata a rivoluzionare i Comuni della Piana e il territorio circostante.

"Un’opera necessaria e strategica all’interno per tutta l’area metropolitana – ha sottolineato Carmignani – e che consentirà a Campi di recitare una parte fondamentale nello sviluppo dei trasporti tra Firenze e Prato. La Conferenza dei servizi ha messo un punto e da lì si deve partire". Concetti ribaditi da Zambini: "La tramvia rappresenta un’infrastruttura strategica per il potenziamento del trasporto pubblico integrato. È il simbolo di una visione di mobilità che sposta l’attenzione dalla centralità dell’auto privata verso soluzioni di trasporto pubblico collettive, sostenibili ed efficienti. Ogni euro speso in infrastrutture tramviarie genera, nei trent’anni successivi, fino a quattro euro di benefici sociali, sanitari e ambientali. Per questo l’arrivo della tranvia a Sesto è un’opportunità straordinaria, non solo per la città, ma per l’intera area metropolitana".

"Con la realizzazione della linea 4.2 e della metrotramvia che collegherà Prato a Firenze, Campi sarà un punto nevralgico della mobilità sostenibile metropolitana – ha aggiunto Anichini -, non può rinunciare alla tramvia: sarebbe destinata al declino".