La Pistoiese-Rosselli e le opere preliminari

FIRENZE I lavori per la linea 3 della tramvia per Bagno a Ripoli procedono spediti con il via due giorni fa alle opere propedeutiche in vista della posa dei binari in viale Giannotti. Ma qualcosa si sta muovendo anche per la linea 4.1 quella che allaccerà Porta al Prato alle Piagge. Palazzo Vecchio infatti ha delegato la direzione Ambiente ad affidare un incarico conoscitivo per studiare il comportamento del Fosso Macinante. Il canale artificiale alimentato dall’Arno che sfocia nel Bisenzio è al centro del tracciato della linea 4.1 e di alcune sue opere supplementari. Come la nuova direttrice Pistoiese-Rosselli: due chilometri di asfalto che consentiranno di scaricare di motori l’area nord-ovest della città. La strada fiancheggerà la linea 4.1, inizialmente dalla rampa di discesa dell’Indiano sulla Pistoiese alle Cascine (altezza piazza Puccini). Lo stradone passerà in parte a fianco, in parte sopra il fosso Macinante.

Per questo il Comune ha intenzione di investire più di 60mila euro per studiare da vicino il comportamento del canale. In che modo? Affidando un incarico per studiare la modellazione idraulica. L’esame avverrà anche tramite videoscan e telelaser che permetteranno di fare rilievi sotterranei. Si tratterà di un punto zero visto che, al momento, gli unici due studi approfonditi sul fosso Macinante risalgono al 2015 e al 2017. Nella delibera della scorsa settimana che affida l’incarico si richiede di arrivare a un elevato livello di dettaglio. Ma il fosso Macinante non è l’unico corso d’acqua che la linea incontrerà. Ci sono anche, oltre all’Arno, il Mugnone che intercetterà il tracciato ferroviario al Ponte del Barco, il fosso della Goricina, nato come opera di corredo alla linea ferroviaria per la Leopolda che, oggi tombato, passa sotto al Macinante. Incognite che, nei prossimi mesi, potrebbero finire nuovamente sotto la lente dei tecnici.

Nessuno studio invece ma tanto lavoro sul fronte della linea 3. Da lunedì si è aperta una nuova fase in viale Europa che terminerà il 18 luglio. Si tratta dei lavori propedeutici alla cantierizzazione nel tratto Olanda-Cimitero del Pino. Nella prima fase, fino al 23 giugno saranno istituiti restringimenti di carreggiata e divieti di sosta tra via Cimitero del Pino e viuzzo del Pozzetto e tra via Marco Polo e via Olanda: saranno garantite due corsie in ingresso città e una corsia in uscita. Oltre ai restringimenti di carreggiata sarà istituito il senso unico in via Danimarca da viale Europa verso via Norvegia.

Copione simile in viale Giannotti dove sono partite le opere propedeutiche all’arrivo dei binari. La maggior parte delle operazioni saranno svolte all’interno del cantiere ma una notte la settimana sarà occupata anche una corsia del viale. Oggi dalle 22 alle 5 sarà quindi chiusa la corsia in ingresso città tra via Bocchi e via Caponsacchi. Nel tratto via Bocchi-via Uguccione della Faggiola sulla corsia in ingresso città sarà istituito il senso unico verso via Uguccione della Faggiola. Previsti anche divieti di sosta. Intanto vanno avanti i lavori della nuova conduttura della rete di distribuzione del gas in via di Villamagna collegati alla realizzazione della linea tranviaria.

Da ieri è scattata la fase 3 dell’intervento con restringimenti e divieti di sosta tra il numero civico 20 e piazza Ravenna; inoltre nella piazza sarà chiusa l’area di parcheggio lato edifici tra via di Villamagna e via Poggio Bracciolini. Questi provvedimenti saranno in vigore fino al 7 luglio.

cla.cap