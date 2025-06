Viola asso di Coppe cinquant’anni dopo. Festa in Palazzo Vecchio con gli eroi del ’75

Non è l’unica vittoria della storia viola (una storia la Fiorentina vanta un palmarés di tutto riguardo tra scudetti e coppe) e neppure la più importante, ma è una di quelle più affascinanti e più ricordate dai tifosi gigliati, almeno quelli di una certa età. Ecco perché, a 50 anni dal 28 giugno 1975 la sera della finale vittoriosa contro il Milan Firenze ricorda quel successo: allo stadio Olimpico di Roma, dopo novanta minuti di passione, la Fiorentina di Mario Mazzoni superò per 3 a 2 il Milan e vinse la Coppa Italia.

Per celebrare quel successo, l’assessorato allo sport ha organizzato una festa nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio per venerdì 20 giugno. Saranno presenti molti dei protagonisti di quella impresa e, grazie ad ACF Fiorentina, la Coppa sarà esposta nel Salone. E’ un trofeo vinto da una squadra tanto promettente quanto sfortunata (Moreno Roggi e Vincenzo Guerini, che in quella finale segnò una rete, furono costretti a lasciare il calcio giocato giovanissimi), una vittoria nel segno di Giancarlo Antognoni in campo e dell’indimenticato Mario Mazzoni (nella foto) in panchina.

Il programma “Cinquant’anni dopo…1975: la Fiorentina vince la Coppa Italia. 2025: Firenze celebra i vincitori“ (che avrà inizio alle 17.30) prevede, dopo i saluti dell’assessora allo sport Letizia Perini, la proiezione del documentario inedito ‘1974-75 Fiorentina Asso di Coppe’ di Massimo Cervelli e Marco Vichi. A seguire la presentazione e premiazione dei vincitori di quella storica finale con una esclusiva realizzazione al laser della ditta OMCF. L’iniziativa sarà presentata dai giornalisti Massimo Marianella e Massimo Sandrelli.

Museo Fiorentina e Moreno Roggi daranno la possibilità di ammirare, nel Salone dei Cinquecento, alcune delle maglie di Fiorentina e Milan indossate in quella storica finale e quella che la squadra Viola utilizzò la stagione successiva con cucita la coccarda a ricordo della vittoria. A tutti gli intervenuti verrà donato dalla Associazione Centro di Coordinamento Viola Club un numero speciale di Alé Fiorentina, edito grazie a Tipolito Pochini. L’ingresso nel Salone dei Cinquecento sarà possibile solo su prenotazione fino ad esaurimento posti. La conferma è obbligatoria e si deve mandare una mail a [email protected]. Prima della manifestazione, alle 15, ACF Fiorentina ospiterà al Viola Park i protagonisti di quella storica vittoria.

Roberto Davide Papini