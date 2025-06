Un’estate di musica sotto le stelle

Estate di musica sotto le stelle, a Signa, dove varie tribute band della Toscana sbarcheranno in piazza Stazione. Si accenderanno stasera le luci di Estate in musica e risate sotto le stelle, manifestazione promossa dall’associazione Pollicino, col patrocinio del Comune di Signa e il supporto della Pro Loco e Bit (Bande indipendenti toscane). L’evento è stato presentato ieri, alla presenza del sindaco Giampiero Fossi; di Matteo Mannelli, presidente dell’associazione Pollicino; di Roberto Valtriani, direttore artistico dell’iniziativa; di Carlo Pezzetti ed Elisa Picarello, rispettivamente vicepresidente e tesoriera della Pro Loco di Signa. "La manifestazione – ha spiegato Valtriani – è nata dalla precisa volontà dei commercianti di piazza Stazione di promuovere un evento capace di richiamare persone e garantire maggior attrattività a tutta la zona nei mesi estivi. L’obiettivo, fin da subito, è stato coinvolgere tutte le generazioni convogliando a Signa le migliori tribute band della Toscana e il duo comico di Massimo Ceccovecchi e Alfredo Cavazzoni che porteranno in scena il loro spettacolo di improvvisazione teatrale comica". Il programma andrà avanti da stasera al 10 luglio, ogni mercoledì e giovedì, con 8 serate di musica e comicità.

Li.Cia.