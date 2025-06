L’ultima notte di Firenze Rocks. A tutto punk con i Green Day

Le porte si apriranno oggi alle 14. Poi la Visarno Arena diventerà per l’ultima sera del 2025 il tempio del rock. Anzi del punk, quello delle origini della scena anni ’90. A conquistare il palco saranno i Green Day, capitanati da Billie Joe Armstrong che prenderà il testimone dei Korn reduci ieri sera dal concertone del Visarno.

La band, originaria di Rodeo, ha alle spalle oltre 75 milioni di dischi venduti e 10 miliardi di stream. Il loro ultimo album Saviors (2024) ha ottenuto grande successo. Orario di inizio? Alle 21.30. Alle 19.45 a scaldare il pubblico prima dei Green Day saranno i Weeze: band simbolo dell’alternative rock americano. Dal loro esordio nel 1994 con l’omonimo Blue Album, hanno saputo rinnovarsi mantenendo uno stile riconoscibile, fatto di melodie orecchiabili e testi ironici. Brani come Buddy Holly, Island in the Sun e Say It Ain’t So sono diventati dei classici del genere, consolidando il loro status di culto tra diverse generazioni di fan.

Prima di loro, alle 18, ci saranno gli Shame, una delle band più promettenti del post-punk contemporaneo.

Dopo l’esplosivo debutto con Songs of Praise (2018), che ha visto la band calcare i palchi di tutto il mondo per quasi 350 serate, la band ha affrontato una difficile crisi personale. Con il secondo album, Drunk Tank Pink (2021), hanno esplorato nuove sonorità e una maturità artistica, riflettendo su un periodo di trasformazione.

Il loro ultimo lavoro, “Food for Worms“, segna un ulteriore passo verso l’evoluzione musicale, abbracciando influenze eclettiche e un suono più ricercato.

Saranno garantiti l’accesso e l’uscita dai nidi comunali posti all’interno di Manifattura Tabacchi.

Il nuovo parcheggio sempre di Manifattura Tabacchi, con ingresso da via Tartini, sarà accessibile fino a esaurimento posti; per garantire l’uscita dei numerosi spettatori in sicurezza dalla zona di piazza Puccini, stasera, domani e domenica i veicoli non potranno uscire dal parcheggio nella fascia oraria 23-01 (le sbarre saranno disabilitate).

La tramvia sarà attiva fino alle 2 di notte con passaggi più frequenti.

F.I.