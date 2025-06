Treni in ritardo oggi a Firenze, furto dei cavi lungo la linea. Nuova mattinata di disagi

Firenze, 18 giugno 2025 – Un’altra mattinata di forti disagi per i pendolari e più in generale per chi si muove in treno. A causa di un furto di cavi avvenuto lungo la linea intorno alle 6 di stamani, 18 giugno, i mezzi hanno subito ritardi e cancellazioni. Il fatto è accaduto nei pressi dello snodo di Firenze, tra le Cascine e il bivio Renai lungo la linea Firenze-Empoli-Pisa-Livorno.

Caos martedì 17 giugno per un guasto alla linea Alta Velocità Napoli-Roma. Nella foto il tabellone degli orari alla stazione Santa Maria Novella di Firenze

Trenitalia ha informato i pendolari attraverso il proprio sito e le app. Diversi convogli sono riusciti a mantenere il loro tragitto originale, mentre altri hanno subito variazioni e riprogrammazioni dell’orario. In particolare:

Treno 18261 (FIRENZE-EMPOLI) cancellato, viaggiatori con treno18263.

Treno 18180 (EMPOLI-FIRENZE CASTELLO) cancellato, viaggiatori con treno 4014 fino a FIRENZE RIFREDI + treno 17816.

Treno 18181 (FIRENZE CASTELLO-EMPOLI) cancellato, viaggiatori con treno 18823 fino a FIRENZE RIFREDI + treno 18283.

In generale si parla di ritardi contenuti, tra 15 e 20 minuti, ma ciò non toglie che ci siano stati notevoli disagi. Non è la prima volta che la linea per Firenze viene interessata da eventi che comportano la cancellazione o il ritardo dei treni regionali. Nelle scorse settimane, la presenza di personale non autorizzato lungo i binari nella zona di Rifredi fu causa di pesanti problematiche che caratterizzarono un po’ tutta la mattinata. Quando si verificano eventi di questo genere, i controllori e i conducenti dei mezzi non possono fare altro che interrompere immediatamente la circolazione dei mezzi e aspettare che le forze dell’ordine riportino la situazione alla normalità.

L’intervento di ripristino dei cavi trafugati è cominciato intorno alle 6 di oggi ed è andato avanti per diverse ore.