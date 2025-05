Prato, persona investita sui binari: soccorsi e ritardi per i treni

Prato, 5 maggio 2025 – Problemi e disagi per gli utenti delle ferrovie nella zona di Prato nel pomeriggio di lunedì 5 maggio. C’è stato infatti un investimento sui binari nei pressi della stazione di Prato Borgonuovo.

Non si sanno le condizioni della persona investita, ma sono scattati immediatamente i soccorsi. Intervento del 118 e della Polfer.

Un'ambulanza in una foto di repertorio

A causa dell’incidente il traffico ferroviario ha subito diverse ripercussioni da e per Prato. Ritardi e cancellazioni per i treni in arrivo a Prato in particolare da Firenze Santa Maria Novella. Proprio la tratta con il capoluogo toscano risulta quella più problematica. Un convoglio che doveva proseguire fino a Pistoia ha fermato la sua corsa a Prato. Chi era diretto a Pistoia è dovuto scendere appunto nello scalo pratese.