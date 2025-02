Travolto e ucciso sui binari, treni in tilt

Tragedia ieri mattina intorno alle 6 sui binari all’altezza della stazione di Porta al Serraglio. Un uomo, di cui non sono state fornite le generalità, è stato investito e ucciso da un treno in corsa. La circolazione ferroviaria è stata sospesa per due ore, fino alle 8,30, per consentire le operazioni di soccorso. L’allarme è scattato subito e al Serraglio sono arrivati un’ambulanza del 118 e la polizia. Purtroppo il medico si è subito reso conto che non c’era più nulla da fare per l’uomo. Sul posto è intervenuta anche la polizia Scientifica per capire quello che è accaduto. Molto probabilmente si tratta di un gesto volontario.

La salma è stata rimossa dai servizi funebri della Misericordia un paio di ore dopo il tragico incidente.

La circolazione del treni sulla tratta Firenze-Viareggio è andata completamente in tilt e diverse corse sono state del tutto cancellate. Il caos è stato enorme come i disagi per i pendolari che a quell’ora usano il treno per recarsi al lavoro o gli studenti a scuola. Sono stati messi a disposizione degli utenti anche alcuni autobus di Autolinee Toscane.