Morto investito sui binari, tragedia e caos per i treni fra Carrara e Spezia

Carrara, 24 gennaio 2025 – Tragedia sui binari non lontano dalla stazione di Luni. Una persona è stata investita da un convoglio ed è morta.

Una vicenda i cui contorni sono ancora da chiarire. L’investimento ha causato il blocco della circolazione ferroviaria in zona, con una serie di ritardi e cancellazioni di convogli a cascata. Disagi nelle stazioni di Spezia e Carrara. L’investimento sarebbe avvenuto intorno a mezzogiorno di venerdì 24 gennaio.

Problemi notevoli per tanti viaggiatori in un’ora di punta, con l’uscita delle scuole e il ritorno a casa con il treno di tanti studenti. Alla stazione di Carrara risultano cancellati tutti i principali treni in partenza fino alle 14.40.

Si tratta di regionali diretti a Spezia e Pisa. Questo ha imposto a Trenitalia di effettuare una serie di servizi navetta sostitutivi per collegare le stazioni tra la Toscana e la Liguria.