Treni, ancora un guasto sulla linea Alta Velocità: ritardi e rallentamenti

Firenze, 15 gennaio 2025 – Periodo nero per i treni. Dopo gli innumerevoli problemi di ieri, stamani ci risiamo.

Dalle 7,45 sulla linea alta velocità Roma - Firenze la circolazione ferroviaria è rallentata in prossimità di Arezzo in direzione Firenze per un inconveniente tecnico alla linea. È quanto si spiega da Rfi sul proprio sito, specificando che è in corso l'intervento dei tecnici di Rfi.

Riguardo agli effetti sulla mobilità ferroviaria «i treni - si spiega sempre da Rfi - potranno essere instradati su linea convenzionale tra Chiusi e Arezzo con un maggior tempo di percorrenza fino a 40 minuti». Secondo quanto riportato su Infomobilità di Fs, «i treni Alta Velocità possono essere instradati sulla linea convenzionale e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti».

Il treno Frecciarossa 9608 Salerno (5:16) - Milano Centrale (10:00) è fermo dalle ore 7:58 nei pressi di Arezzo. Rallentamenti anche sulla linea convenzionale Firenze - Roma: per un guasto alla linea dalle 7.30 di stamani «la circolazione è rallentata per un guasto alla linea tra Montevarchi e Laterina. Ancora, i treni Euronight e regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 30 minuti. E i treni regionali possono subire limitazioni di percorso». Insomma, l’ennesima giornata da dimenticare.