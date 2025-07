Arezzo, 3 luglio 2025 – La famiglia Soldini ha festeggiato a Capolona con la famiglia allargata ai dipendenti (dai primi assunti nel 45, quando erano ancora giovanissimi), ai collaboratori, i fornitori, i rivenditori, la rete commerciale tutta, l' ottantesimo anniversario del Calzaturificio Fratelli Soldini . Rossano e Marco Soldini erano veramente emozionati.

Adolfo Urso è il Ministro delle Imprese e del Made in Italy non è voluto mancare, così pure gli imprenditori e amici di sempre: Luca Cordero di Montezemolo , Paolo Zegna, Massimo Cerruti, la famiglia Nero Giardini, gli Auricchio, gli Snaidero, i Ferragano, come citarne alcuni.

Il prof. Marco Fortis e le autorità di Capolona, ​​il cui sindaco, Marco Francesconi, ha conferito la cittadinanza onoraria a Rossano e Marco Soldini.

"Ci aspettiamo una conclusione ragionevole del negoziato, che possa essere sostenibile. Credo che il Made in Italy vincerà anche questa sfida". Lo ha affermato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell'evento a Capolona. "Nel contempo abbiamo aperto nuovi mercati, come quelli del Golfo arabico, l'India e gli altri paesi del Sudest asiatico, sino all'Oceania. Insomma, dobbiamo sventare questo rischio, ridurne

in qualche misura le conseguenze e nel contempo cogliere le

nuove opportunità con una visione strategica che il governo